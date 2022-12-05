Россияне ночью ударили по энергетической инфраструктуре Запорожья

Российские оккупанты ночью на 5 декабря в очередной раз атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры.

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили около полуночи. Почти одновременно с сиренами в областном центре раздались звуки взрывов.

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Последствия ночного обстрела Запорожья

По данным местных телеграм-каналов, взрывы в Запорожье были настолько мощные, что их услышали даже жители Днепропетровской области.

На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий,

– сообщил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев.

Информацию о пострадавших среди населения еще уточняют. На месте прилета работают все соответствующие службы. Куртев подчеркнул, что Россия – государство-террорист.

Предварительные обстрелы города

В прошлый раз россияне атаковали спящий город ночью на 2 декабря. Тогда оккупанты также направили свои ракеты на промышленную и энергетическую инфраструктуру Запорожья. На месте прилета вспыхнул пожар. Наши спасатели успешно сработали и быстро ликвидировали огонь. К счастью, жертв и пострадавших в результате ракетной атаки не было.

25 ноября захватчики попали по пригороду Запорожья. Смертоносные снаряды разрушили гражданскую инфраструктуру. Они атаковали здания, расположенные возле больницы.