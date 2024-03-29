Россия может накрыть все районы Харькова боеприпасом УМПБ: на сколько он летит и как защититься
Источник:Общественное
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов считает, что Россия изобретает новые средства поражения. Тот боеприпас, которым она ударила по Харькову, может угрожать и населенным пунктам области.
Жестокий удар по Харькову 27 марта был нанесен модернизированным боеприпасом. Это первое использование авиабомб по городу с 2022 года.
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Враг разрабатывает новое оружие – и испытывает на Харькове
Россияне тоже изобретают определенные новые средства поражения. Мы следили, как эволюционировали КАБы: сначала начали дорабатывать крылья, потом эти крылья стали подвижными, далее – новый этап, использование вот такого управляемого боеприпаса большого калибра. Он летит дальше, чем КАБ, – до 90 километров. Те два удара, которых нанесли по Харькову, – мы зафиксировали, что от пуска до момента попадания прошло 72 – 74 километра. Это Белгородская область. Думаю, что это определенное испытание, чтобы, возможно, их использовать в дальнейшем. Это что-то среднее между ракетой и КАБом,
– говорит Синегубов.
О том, что это могли быть испытания, свидетельствуют разрыв по времени между пусками и разная траектория полета. Предположительно, это сделано для того, чтобы обнаружить нашу ПВО.
"Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: один – с севера, второй – через Богодухов и далее ниже, с западной части города", – сообщил представитель власти. По его мнению, реально сбить эти боеприпасы на подлете, но "это вопрос к ВСУ".
Эксперты считают, что захватчики выпустили авиабомбы с самолета класса Су. По словам главы ОВА, это воздушная ракета, которая цепляется на самолет. Но её модифицировали – теперь она управляемая и поражает наземные цели.
Такие боеприпасы можно выпускать и из реактивных систем залпового огня, и из самолетов. К сожалению, они угрожают всем районам Харькова и даже Харьковской области – в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск.
Что известно об УМПБ Д-30
Это небольшой боеприпас, изготовленный на базе фугасной авиабомбы (ФАБ). Он меньше и управляемой авиабомбы, и С-300.
В то же время имеет значительную мощность, ведь от взрыва у людей повыбивало не только окна, но и межкомнатные стены. Обломки УМПБ прошивают стены насквозь.
УМБП расшифровывается как универсальный межвидовой планировочный боеприпас. О том, что Россия начала превращать ФАБы в аналоги крылатых ракет, писали в середине марта.
Как защититься от нового оружия
Защита должна быть комплексной:
- меры пассивной безопасности (развитие укрытий, в том числе мобильных);
- активные средства обороны;
- системы РЭБ.
"Совет один – адекватно реагировать на тревоги. По максимуму находиться в укрытиях, потому что угроза реальная", – подытожил Олег Синегубов.
Удар по Харькову 27 марта: кратко
Днем в среду оккупанты дважды ударили по Шевченковскому району Харькова. Один из прилетов был прямо между двумя жилыми домами. Правоохранители зафиксировали это военное преступление.
От боеприпаса образовалась воронка размером в половину человеческого роста. Это заметно на фото, распространенных местными властями.
Кроме домов, пострадали и другие гражданские объекты, в частности Институт хирургии. Олег Синегубов сразу предположил, что россияне испытали на харьковчанах новое оружие.
В результате обстрела есть погибший и раненые. Из 13 пострадавших четверо детей, это двое подростков и детки двух лет и трех месяцев. Их достаточно быстро выписали из больницы.