Сложные ночь и день: в облсовете рассказали о последствиях одной из самых масштабных атак на Херсонщину

В течение суток 19 декабря российские оккупанты совершили одну из самых масштабных атак по Херсону и Херсонщине. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие и разрушения.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу подробности. Как известно, в областном центре пострадали 9 человек, в том числе четверо детей.

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"К сожалению, действительно вчера для Херсона и Херсонщины был сложный день и еще более сложная ночь. Было много прилетов и обстрелов", – констатировал Соболевский.

Кроме РСЗО, враг применил также дроны-камикадзе. Разрушены три многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения, а также повреждены автомобили и складские помещения. По данным председателя облсовета, состояние пострадавших стабильное.

Какая ситуация в области

В ГСЧС назвали атаку на Херсонщину 19 декабря одной из самых масштабных. Спасатели ликвидировали ее последствия до самого утра 20 декабря.

"Очень много прилетов в Бериславском районе и в самом Бериславе, а также некоторых населенных пунктах непосредственно на Днепре", – рассказал Соболевский.

Враг применял тяжелые авиабомбы. В некоторых населенных пунктах не осталось ни одного целого здания.

Однако там до сих пор остаются люди, которые отказываются уезжать. Они едва выживают – держатся благодаря гуманитарной поддержке.

Россияне обстреливают Херсонщину почти каждый день: последние новости

Ночью 17 декабря враг запустил 20 "Шахедов" по территории Украины, семь из которых сбили над Херсонщиной. Обломки дронов повредили офисные помещения и здания СТО.

Ночью 16 декабря россияне также обстреляли Херсонщину "Шахедами". Тогда там пострадали три человека.

Несмотря на все, Херсон не стал безлюдным островом. О том, как живут жители города, читайте в материале 24 Канала.