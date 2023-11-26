Обстрелы Херсона из артиллерии уменьшились, а КАБами увеличились: в чем причина

За минувшие сутки по состоянию на 26 ноября враг значительно уменьшил количество обстрелов по Херсонской области – всего 58 раз. Хотя раньше россияне совершали до 200 обстрелов в сутки.

Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань объяснил 24 Каналу, что уменьшение обстрелов россиян связано с определенными погодными обстоятельствами. В то же время, захватчики усилили удары по Херсонской области корректирующими авиабомбами.

К теме Россияне контрнаступают на Юге и под Бахмутом: как через неделю изменилась карта фронта

Обстреливают даже в непогоду

Последние сутки в Херсоне и области бушует непогода – мощные ливни, сильный ветер. Вероятно, именно погодные условия повлияли на интенсивность обстрелов оккупантов.

Недавно уже были случаи, когда именно ненастье уменьшало количество обстрелов оккупантов – по областному центру и правобережью Херсонщины. Раньше обстрелов действительно было меньше. Однако 26 ноября примерно в 9 утра в Херсоне произошел мощный взрыв. Вероятно враг нанес удар корректирующей авиационной бомбой (КАБ),

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

Оккупанты даже в непогоду пытается наносить удары по городу Херсону и стрелять по правобережной части Херсонской области.

0 8.36 в Херсоне раздался взрыв – после сигнала отбоя воздушной тревоги.

Какая ситуация с вражескими обстрелами в Херсонской области: смотрите видео

Бьют КАБами и по левобережью Херсонской области

В последние месяцы россияне значительно увеличили обстрелы корректирующими авиабомбами. Иногда в течение часа они выпускали около 20 КАБов.

Если еще пол года назад оккупанты сбрасывали 1 – 2 КАБа, то за последний месяц были случаи, когда количество КАБов, выпущенных оккупантами за сутки доходило до 100 единиц,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Сейчас враг использует эти бомбы для нанесения ударов не только по населенным пунктам на правобережье Херсонской области, но бьет ими уже и по левому берегу. Он атакует плацдармы, которые захватили и удерживают украинские защитники.

"Населенные пункты на левобережье Херсонщины – Крынки, Пойма, Песчановка – также страдают от КАБов, которыми оккупанты засыпают украинские позиции", – отметил Сергей Хлань.

Больше об обстрелах Херсонской области