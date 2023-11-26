Обстрелы Херсона из артиллерии уменьшились, а КАБами увеличились: в чем причина
За минувшие сутки по состоянию на 26 ноября враг значительно уменьшил количество обстрелов по Херсонской области – всего 58 раз. Хотя раньше россияне совершали до 200 обстрелов в сутки.
Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань объяснил 24 Каналу, что уменьшение обстрелов россиян связано с определенными погодными обстоятельствами. В то же время, захватчики усилили удары по Херсонской области корректирующими авиабомбами.
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Обстреливают даже в непогоду
Последние сутки в Херсоне и области бушует непогода – мощные ливни, сильный ветер. Вероятно, именно погодные условия повлияли на интенсивность обстрелов оккупантов.
Недавно уже были случаи, когда именно ненастье уменьшало количество обстрелов оккупантов – по областному центру и правобережью Херсонщины. Раньше обстрелов действительно было меньше. Однако 26 ноября примерно в 9 утра в Херсоне произошел мощный взрыв. Вероятно враг нанес удар корректирующей авиационной бомбой (КАБ),
– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.
Оккупанты даже в непогоду пытается наносить удары по городу Херсону и стрелять по правобережной части Херсонской области.Важно! 0 8.36 в Херсоне раздался взрыв – после сигнала отбоя воздушной тревоги.
Какая ситуация с вражескими обстрелами в Херсонской области: смотрите видео
Бьют КАБами и по левобережью Херсонской области
В последние месяцы россияне значительно увеличили обстрелы корректирующими авиабомбами. Иногда в течение часа они выпускали около 20 КАБов.
Если еще пол года назад оккупанты сбрасывали 1 – 2 КАБа, то за последний месяц были случаи, когда количество КАБов, выпущенных оккупантами за сутки доходило до 100 единиц,
– подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Сейчас враг использует эти бомбы для нанесения ударов не только по населенным пунктам на правобережье Херсонской области, но бьет ими уже и по левому берегу. Он атакует плацдармы, которые захватили и удерживают украинские защитники.
"Населенные пункты на левобережье Херсонщины – Крынки, Пойма, Песчановка – также страдают от КАБов, которыми оккупанты засыпают украинские позиции", – отметил Сергей Хлань.
Больше об обстрелах Херсонской области
- Как сообщила 24 ноября Херсонская ОВА, оккупанты в сутки 119 раз обстреляли область и выпустили 638 снарядов. В результате ударов врага 3 человека погибли, а 11 получили ранения.
- Оккупанты 23 ноября убили в Бериславе 70-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Мужчину атаковал вражеский БПЛА. В тот же день оккупанты обстреляли Херсон, из-за чего ранения получили 15-летний парень и его 11-летняя сестра.
- Россияне 22 ноября также нанесли удары по Херсону. Выпущенный захватчиками снаряд попал в жилую многоэтажку. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, находившийся во дворе многоэтажного дома.