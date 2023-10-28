"Шахеды" или ракеты: Киричевский предположил, к каким атакам готовятся россияне

Уже больше месяца Россия не обстреливает большим количеством ракет нашу территорию. Ведь последний массированный ракетный удар по Украине был 21 сентября.

В то же время количество ракет, которые россияне выпустили по украинской территории в других форматах, начиная с 22 сентября, также достаточно велико. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский, добавив, что октябре враг также усилил удары "Искандерами".

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Используют "Искандеры"

В этом смысле информация разведки минобороны Великобритании по поводу того, что, мол, россияне давно не поднимали в воздух стратегические бомбардировщики, является "белым шумом". Враг не прекращает обстрелы Украины.

В частности, он активизировал применение ракет "Искандер" – баллистических и крылатых.

Сегодняшний отчет Воздушных сил о том, что сбито сразу 3 крылатых "Искандера", следовавших в Днепропетровскую область, и один не долетел до цели, появился не просто так,

– отметил эксперт Defense Express.

Постоянные воздушные тревоги, которые могут объявляться на Востоке или Северных регионах, объявляются из-за того, что россияне используют баллистические ракеты, которые у нас нет возможности сбивать.

Когда россияне могут начать массированные ракетные атаки: смотрите видео

В определенный период не смогут применять "Шахеды"

Последние недели россияне максимально используют баллистическое вооружение или комбинируют запуски "Шахедов" и крылатых ракет воздушного базирования под тактическую авиацию Х-59.

Эти ракеты достаточно опасны, ведь их боевая часть – 300 килограммов, дальность полета – до 300 километров. Х-59 в первые недели полномасштабного вторжения наделали немало беды для нашей инфраструктуры.

– подчеркнул Кричевский.

Поэтому неизвестно, какой формат россияне могут моделировать для ударов по украинской инфраструктуре.

Даже ввиду высоких темпов производства ракет, которые демонстрируют россияне, им нужно накопить ракеты воздушного базирования Х-101.

Кроме того, сейчас существенно ухудшились погодные условия, и через некоторое время захватчики не смогут использовать "Шахеды".

Ведь "Шахед" революционный во всем, кроме одного – это летальный аппарат небольшой массы со специфической аэродинамикой, который могут сдуть аэродинамические потоки,

– объяснил Иван Киричевский.

Прошлой зимой уже был период, когда оккупанты не имели возможности использовать "Шахеды". Очевидно они накапливают ракеты воздушного базирования большой дальности именно с расчетом на тот период, когда не смогут запускать "Шахеды" из-за погодных условий.

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