С западной авиацией наши действия на фронте были бы другими: когда Украина может получить F-16
Исполняющий обязанности министра обороны Дании заявил, что авиационная коалиция из 11 стран начнет подготовку украинских пилотов на F-16 в августе. Хотя до этого партнеры говорили об июле. Но если занятия начнутся с августа, то нужно еще 3 – 4 месяца для обучения.
Об этом 24 Каналу заявил аналитик, эксперт по авиации Константин Криволап. Он отметил, что подготовка технического персонала будет занимать значительно большее время.
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"Раньше Нового года мы вряд ли сможем получить F-16. Если получим, где-то в каком-то таком ограниченном количестве и с ограниченными возможностями наших пилотов", – предполагает Криволап.
К примеру, самолеты могут работать как ПВО – днем при простых погодных условиях. А вот высшим пилотажем считается тактическая поддержка военных операций ночью в любую погоду.
Аналитик считает, что пилоты и технический персонал могли бы быть уже давно готовы.
Все наши действия на фронте были бы совсем другими, если бы у нас была авиация,
– убежден эксперт по авиации.
По его мнению, вероятно, окончательное политическое решение по западным истребителям еще не принято. Так что, возможно, сейчас продолжаются определенные переговоры, где предметом обсуждений является F-16.Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первые F-16 в украинском небе будут летать в скором времени после учений. Ожидается, что это может произойти до конца первого квартала 2024 года. В то же время появлению истребители предшествуют многие нюансы, поэтому "график может сдвигаться".
Различные задачи Украины и партнеров
В июне прошли воздушные учения НАТО. Там силы Североатлантического союза показывали, насколько быстро они могут развернуть свои боевые порядки в случае угрозы странам Балтии. Участие в учениях принимало 250 самолетов из всех стран блока.
"После того, как они увидели происходящее в Бахмуте, Мариуполе и других городах страны, поняли, что никуда отступать нельзя и нужно сразу отвечать. Эти учения были этому посвящены", – добавил Константин Криволап.
В общей сложности Североатлантический альянс провел в июне около 5 серьезных учений. Так что в НАТО к этому относятся очень серьезно.
"Это такая система медленного принятия решений и медленного выполнения их… очень разные задачи у нас и наших партнеров", – отметил аналитик.
Когда Украина может получить западные истребители: смотрите видео
Что известно о предоставлении F-16 для Украины
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 уже создана. По его словам, меморандум подписали 11 стран. Документ определяет условия авиационной коалиции. Обучение украинских пилотов стартует уже в августе.
- Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат отметил, что эти западные истребители позволят обеспечить существенную помощь наземным войскам ВСУ. А также, вероятно, и проредить военно-морской флот России. Украине очень нужны эти истребители, чтобы иметь превосходство над врагом в воздухе.
- Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что Украина не получит современные боевые истребители во время контрнаступления. Он отметил, что вопрос о предоставлении самолетов не разрешат в ближайшее время.