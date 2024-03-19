В России в шахте обвалилась горная масса: под завалами находятся люди
В понедельник, 18 марта, в Амурской области России введен региональный режим чрезвычайной ситуации после обвала горной массы на местной шахте. По предварительным данным, среди пострадавших – вахтовые рабочие.
Всего под завалами оказались 13 человек, которые специализировались на горнопроходческих и капитальных работах. Об этом рассказывают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно об инциденте
По данным росСМИ, первый обвал на территории золотодобывающего месторождения в Зейском округе произошел 18 марта в 20:40 на северо-восточном разведывательном уклоне шахты "Бахмут". Через 10 часов в шахте произошел повторный обвал.
"Во время обрушения горных масс на руднике в шахте на глубине около 125 метров находилось 13 человек. Связи с людьми пока нет",
– сообщили в правительстве Приамурья.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим была отправлена группа спасателей через вентиляционные системы. Сейчас устанавливается связь и расчищается транспортный уклон. Местный губернатор призвал к грамотной организации аварийно-спасательных работ и отметил, что для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона.
В руднике также сообщили о прорыве воды. Из разных регионов России направлено спасателей, включая вертолетную группу. Пожарно-спасательная группа продолжает работу на месте происшествия.
Сейчас связи с шахтерами нет. Есть шанс, что они еще живы, однако неизвестно на сколько им хватит воздуха.
Другие аварии на шахтах
- В Караганде, что в Казахстане, произошёл мощный взрыв на шахте. Там произошел взрыв метана. В результате инцидента, погибло 45 сотрудников шахты.
- В июле прошлого года на шахте "Покровское" произошел неожиданный выброс угля и газа, в результате чего пропали без вести трое рабочих. Позже стало известно, что они погибли, а их тела были обнаружены во время аварийно-спасательных работ. Среди погибших был машинист и двое проходчиков.
- Также известно, что на одной из шахт Львовщины также произошел обвал породы. Один горняк погиб под завалом в результате этого инцидента, который произошел на шахте "Возрождение" ГП "Львовуголь".