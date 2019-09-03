Обвал дома в Дрогобыче: как люди забирают свои вещи из аварийных квартир

Люди, которые остались без крыши над головой из-за обвала дома, забирают из квартир свои вещи. Технику и мебель выносят через окна. На высшие этажи, на свой страх и риск, поднимаются по лестнице. Так как заходить во второй подъезд категорически запрещено из-за угрозы еще одного обвала.

В доме №101 на улице Грушевского в Дрогобыче Елена прожила больше сорока лет. Двухкомнатную квартиру получила от швейной фабрики, где тяжело работала. Теперь пенсионерка осталась без собственного жилья. И без слез не может вспоминать ту ночь, когда половина второго подъезда просто упала.

Читайте также: Что известно о доме, который обвалился в Дрогобыче

"Я думала, что это вода, а это дом провалился. Мы через окно скакали, в чем были. То мне дали вот одеться, потому что я даже не имею что одеть", – рассказала жительница дома Елена.



Обвалившийся дом в Дрогобыче

Женщина жила как раз во втором подъезде, где обвалилась одна сторона. Соседние первый и третий подъезд аварийными комиссия не признала.

Подъезды, в которых есть опасность, – это первый и второй, то мы туда никого не пускаем. Потому что эксперт сказал, что ни при каких условиях туда нельзя запускать людей,

– пояснил городской голова Дрогобыча Тарас Кучма.

Однако на месте журналисты увидели обратное. На свой страх и риск люди через окна выносят из квартир ценные вещи. Например, мужчина залез по лестнице на третий этаж.



Как житель забирает свои вещи с третьего этажа

Тем временем полиция рядом бдит, чтобы мародеры не обокрали квартиры и не украли вещи, которые разбросаны возле развалин. "Мы смотрим для того, чтобы жители заходили в данный дом, чтобы забрать свои вещи", – заявил инспектор патрульной полиции в Дрогобыче Иван Демкив.



Иван Демкив

Сейчас пострадавшие жители перебрались во временное жилье. За помощью к городской власти обратился 101 человек.

В отеле "Тустань" – это первое. Второе – в квартирах, потому что есть люди, которые дали ключи прямо от своих жилищ. Поэтому и там их расселили. А еще есть в общежитии колледжей наших,

– рассказал городской голова Дрогобыча Тарас Кучма.

Пострадавшим пообещали выплатить денежную компенсацию из областного бюджета. Семьям погибших должны дать по 100 тысяч гривен. Тем, кто попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями, по 75 тысяч, с легкими – по 50 тысяч.



Жители забирают свои вещи

В больнице Дрогобыча находятся еще четыре человека. Двое взрослых и двое детей, у которых переломы различной тяжести. Однако врачи уверены, что все пройдет без осложнений. Еще целая семья – это мама с двумя детьми – лежит в больнице во Львове, потому что у них сложные травмы.