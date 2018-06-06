Обвиняемый в изнасиловании Вуди Аллен поддержал движение против сексуальных домогательств

Культовый голливудский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняли в педофилии, заявил, что поддерживает движение #MeToo, который выступает против сексуальных домогательств и насилия

82-летний Вуди Аллен сообщил, что поддерживает движение #MeToo в интервью аргентинской новостной программе Periodismo Para Todos, пишет BBC.

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Знаете, это я должен быть мальчиком с плаката #MeToo. Я создавал фильмы в течение 50 лет, работал с сотнями актрис – звездами и начинающими – и никогда ни одна из них не предлагала ничего неприличного. У меня всегда были прекрасные отношения

– отметил кинорежиссер.

Кроме того, Аллен вновь заявил о ложности обвинения в сексуальном нападении на дочь Дилан Фэрроу.

"Это то, что внимательно рассматривали власти в течение 25 лет, и все пришли к выводу, что это неправда", – заявил он.

Напомним, что приемная дочь Вуди Аллена – Дилан Фэрроу – утверждает, что в 1992 году (когда ей было 8 лет) она стала жертвой сексуального насилия со стороны режиссера. Сам Аллен эту информацию неоднократно отвергал. Стоит вспомнить, что еще в 1993 году суд признал режиссера невиновным.

Что такое #MeToo?

#MeToo (Я тоже – англ.) Стал популярным хэштегом и мгновенно начал распространяться в соцсетях в октябре 2017 после секс-скандала в Голливуде, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Пользователи присоединялись к осуждению сексуального насилия и домогательств и делились собственными неутешительными историями. К флешмобу присоединилось немало мировых знаменитостей, признаваясь в домогательствах со стороны коллег.