11:40
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Обвиняемый в изнасиловании Вуди Аллен поддержал движение против сексуальных домогательств

55 Читати новину українською
Вуди Аллен
Вуди Аллен / GettyImages

Культовый голливудский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняли в педофилии, заявил, что поддерживает движение #MeToo, который выступает против сексуальных домогательств и насилия

82-летний Вуди Аллен сообщил, что поддерживает движение #MeToo в интервью аргентинской новостной программе Periodismo Para Todos, пишет BBC.

Читайте также: Мой отец не насиловал дочь: приемный сын Вуди Аллена вступился за режиссера

Знаете, это я должен быть мальчиком с плаката #MeToo. Я создавал фильмы в течение 50 лет, работал с сотнями актрис – звездами и начинающими – и никогда ни одна из них не предлагала ничего неприличного. У меня всегда были прекрасные отношения
– отметил кинорежиссер.

Кроме того, Аллен вновь заявил о ложности обвинения в сексуальном нападении на дочь Дилан Фэрроу.

"Это то, что внимательно рассматривали власти в течение 25 лет, и все пришли к выводу, что это неправда", – заявил он.

Напомним, что приемная дочь Вуди Аллена – Дилан Фэрроу – утверждает, что в 1992 году (когда ей было 8 лет) она стала жертвой сексуального насилия со стороны режиссера. Сам Аллен эту информацию неоднократно отвергал. Стоит вспомнить, что еще в 1993 году суд признал режиссера невиновным.

Что такое #MeToo?
#MeToo (Я тоже – англ.) Стал популярным хэштегом и мгновенно начал распространяться в соцсетях в октябре 2017 после секс-скандала в Голливуде, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Пользователи присоединялись к осуждению сексуального насилия и домогательств и делились собственными неутешительными историями. К флешмобу присоединилось немало мировых знаменитостей, признаваясь в домогательствах со стороны коллег.

Теги: LifeStyle Кино Вуди Аллен Изнасилование Секс-скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 111
Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире
сегодня, 10:01 Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире
Настя Сукач 2305
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
320
До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
сегодня, 08:41 До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
Ірина Овчар 425
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 июня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 658
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук