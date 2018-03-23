Обыски на заводе АТЕК: "Нацкорпус" перекрыл выезды из предприятия
Полиция проводит обыски на заводе АТЕК. Представители Нацкорпуса, которые арендуют там помещения, уже успели перекрыть проспект Победы в знак протеста.
Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.
Представители "Национального корпуса" перекрыли выезд с завода и начинают строить баррикады. По их словам полиция изъяла деньги и награды, не объясняя причин.
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Присутствующие силовики пока не комментируют причины обысков. Представитель Национальной полиции Украины сообщил, что следственные действия осуществляются в отношении завода, а не политической организации.
В рамках расследования уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление, в админздании завода АТЕК происходят следственные действия, а именно идет выемка документации. Никакие политические или общественные формирования, которые находятся на территории завода, не являются объектом заинтересованности со стороны полиции,
– заявил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Представители "Нацкорпуса" планируют не пропускать любой транспорт с территории завода, пока им не объяснят причины обыска.