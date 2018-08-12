Очаровательная Рози Хантингтон-Уайтли снялась в яркой фотосессии для рекламы: фото

31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли выпустила собственную линейку косметических средств под названием Rose Inc и снялась в ее рекламной кампании.

Хантингтон-Уайтли опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Модель Винни Харлоу показала роскошную фигуру в купальнике: горячие фото

Автором кампейна выступил фотограф Kai Z Feng. На снимках модель позирует в ярком наряде и с этим демонстрирует свою линейку косметики.

Среди косметических средств Рози представила яркие тени и помады для губ, с которыми можно создать как дневной, так и вечерний макияж.



Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Rose Inc