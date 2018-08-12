Очаровательная Рози Хантингтон-Уайтли снялась в яркой фотосессии для рекламы: фото
31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли выпустила собственную линейку косметических средств под названием Rose Inc и снялась в ее рекламной кампании.
Хантингтон-Уайтли опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
Читайте также: Модель Винни Харлоу показала роскошную фигуру в купальнике: горячие фото
Автором кампейна выступил фотограф Kai Z Feng. На снимках модель позирует в ярком наряде и с этим демонстрирует свою линейку косметики.
Среди косметических средств Рози представила яркие тени и помады для губ, с которыми можно создать как дневной, так и вечерний макияж.
Рози Хантингтон-Уайтли в рекламной кампании Rose Inc
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33