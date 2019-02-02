Очаровательная Свитолина попозировала с круассаном в Париже: фото

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина опубликовала фото из Парижа, где она в элегантном черном платье, словно по канонам Коко Шанель.

Вероятно, украинка продолжает проводить время вместе со своим французским бойфрендом-теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Недавно 24 канал писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной отказа стали финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

Впоследствии Элина Свитолина в своем Facebook-аккаунте опубликовала обращение, в котором написала о травме, как главной причине отказа играть за сборную Украины.

Также Свитолина ответила Федерации тенниса, которая обвинила теннисистку в том, что она не хочет выступать за сборную Украины из-за якобы низких финансовых условий. Элина заявила, что финансовые вопросы не были ключевым моментом в вопросе ее выступления за сборную.

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