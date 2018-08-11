Очень обрадовалась, что на пьедестале будет две украинки, – чемпионка Европы Прищепа

Украинская бегунья Наталья Прищепа защитила титул чемпионки Европы, и, по словам спортсменки, это дорогого стоит.

После своего победного забега в Берлине украинка поделилась впечатлениями от финала бега на 800 м, в котором медаль завоевала еще и Ольга Ляхова, чему Наталья была не менее рада.

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Я очень рада, что мой оранжевый номерок чемпионки Европы еще на два года остается со мной. Одно дело, когда ты пришел соревноваться, за что-то бороться. А другое – когда ты выходишь на старт с титулом. Мне повезло, что я еще до старта сумела успокоиться, и как-то трезво оценивать ситуацию в забеге, обдумывать, что происходит на дистанции. Я была очень рада, что на пьедестале будет две украинки. Это круто, – прокомментировала Прищепа.

Напомним, что сборная Украины завоевала уже шесть медалей на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, Сергей Никифоров завоевал бронзу по прыжкам в длину, Анна Рыжкова завоевала серебро в беге на 400 метров с барьерами и Наталья Прищепа вместе с Ольгой Ляховой завоевали золото и бронзу соответственно в беге на 800 метров.

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