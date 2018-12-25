"Одесса" уверенно победила "Николаев" в первом матче 1/4 Кубка Украины
"Одесса" уверенно победила "Николаев" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины – 100:58.
"Одесса" – "Николаев" 100:58 (22:20, 34:18, 21:12, 23:8)
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Хозяева с началом поединка пытались захватить более или менее существенное игровое преимущество. Впрочем гости далеко не отпускали одесситов, а в середине стартовой 10-минутки вообще вышли вперед. При приблизительном паритете первая четверть и закончилась. Хозяева только опередили николаевцев в подборах – почти вдвое.
Но с началом второй четверти одесситы таки взяли ход игры в свои руки. Сохраняя такое же преимущество в игре под щитами, хозяева существенно повысили реализацию. Как следствие, на большой перерыв "Одесса" имела веские 18 очков преимущества. Наибольший вклад в командное достижение сделали Беликов (10 очков) и Щепкин (13). Последний реализовал три дальних броска из трех.
Если гости и питали иллюзии относительно спасения игры во второй половине, то тайм-аут одесситов после трехочкового Онуфриева окончательно их развеял. В николаевцев никак не получалось наладить эффективное взаимодействие. Так хозяева и в дальнейшем наращивали преимущество.
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А в заключительной четверти николаевцы, похоже, заранее капитулировали. Поэтому одесситы имеют 42 очка преимущества перед вторым матчем, который состоится также в "Одессе" 27 декабря. Более весомая заявка на полуфинал.
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