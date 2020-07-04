8-месячный ребенок заболел COVID-19 в Одессе
В Одессе коронавирусом заболел 8-месячный ребенок. Сейчас он находится в городской инфекционной больнице.
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Кроме 8-месячной девочки, тест на коронавирус показал положительный результат еще у 7 детей. Их состояние – пока удовлетворительное. Все находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
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Всего в Одесской области COVID-19 болеют 19 детей в возрасте до 2 лет. Среди них нет больных в тяжелом состоянии.
Новых случаев COVID-19 среди детей за последние сутки не зарегистрировано.
Главное о коронавирусе в Одесской области
За последние сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев заболевания:
- 8 – у одесситов,
- 37 – у жителей районов области.
Сейчас на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 30 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. 29 из них – это жители Одессы.
Два человека находятся в тяжелом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции легких. Пациентов на ИВЛ пока в больнице нет. Также 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек. Однако, коронавирус у них только подозревают. Продолжается их обследование.
Всего на Одесщине подтвердили 1 834 случая COVID-19 (375 человек – это жители Одессы). За последние сутки удалось выздороветь трем одесситам возрасте 22-, 33– и 64 года. На данный момент в Одессе зарегистрировано 267 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 98 одесситов. Умерли в результате инфицирования коронавируса 10 человек в регионе.
Провели здесь уже 7 608 ПЦР-тестирований, 139 из которых – за последние сутки. Повторные тесты провели 275 пациентам, но 8 из них оказались положительными.
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Что этому предшествовало
С приходом жарких дней украинцы массово ринулись отдыхать на юг. Поэтому сегодня все пляжи в Одессе и области заполнены. В то же время люди не соблюдают противокарантинные рекомендации – в частности, никаких масочного режима и соблюдения социальной дистанции.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, последствия такого поведения будут очень плачевными, и нынешняя ситуация в Украине это подтверждает. В то же время он подчеркнул, что такое пренебрежение правилами и рекомендациями Минздрава приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19, и последствия видны уже сейчас.
Ситуация с коронавирусом в Одесской области по состоянию на утро 4 июля: основные цифры (Инфографики Одесского городского совета)