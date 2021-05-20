О найденном теле правоохранителям сообщил коммунальщик утром 20 мая. Умершему было примерно 47 лет (родился в 1974 году).
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Что известно полиции
- Это случилось на улице Академика Королева.
- По предварительным данным, мужчина сам выпрыгнул из окна 8 этажа.
- Он временно жил в квартире в этом доме.
- В котором часу случилась трагедия – неизвестно.
- Тело погибшего уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.
- Это нужно для выяснения окончательной причины смерти.
- Однако сейчас это дело расследуется как самоубийство.
Тело выпрыгнувшего из вина мужчины: видео телеграм-канала "7 канал"
Последние громкие самоубийства
- В Днепре 10 мая мужчина совершил самоубийство выпрыгнув голым из окна 8 этажа. Он не просто разбился, но и упал на 66-летнюю женщину. Впоследствии ее госпитализировали с переломом позвоночника.
- В Одесской области 15 мая пропал 14-летний парень. Его нашли на окраине Ананьева на следующий день мертвым. Вероятнее всего, юноша повесился, поскольку следов насильственной смерти не было.
- На Киевщине 15-летний парень написал посмертную записку и прыгнул с моста. Он это сделал из-за того, что в марте его родители умерли от коронавируса. Впоследствии парня госпитализировали, но он умер в больнице.