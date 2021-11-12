К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Супермаркет загорелся ночью около 2 часов 12 ноября.
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Детали пожара
В Службу спасателей поступило сообщение, что в Киевском районе по улице Академика Вильямса, 75 горит магазин "Сильпо".
Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, то увидели, что огонь горит в одноэтажном складе в пристройке к магазину.
В Одессе горел супермаркет "Сильпо" / Фото ГСЧС
Пожар потушили в 02:33 минуты на площади 30 квадратных метров. Вероятной причиной называют поджог снаружи неизвестными. ГСЧС привлекла 23 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники.
Супермаркет могли поджечь / Фото ГСЧС
Похожий случай под Днепром
- В Каменском, недалеко от Днепра, утром 10 ноября произошел масштабный пожар.
- Там загорелись сразу несколько построек: кафе, ломбард, секонд-хенд, магазин продовольственных товаров.
- На месте работали 37 сотрудников ГСЧС, которые использовали 8 единиц техники. К счастью, никто не пострадал.