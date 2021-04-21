Одну из стен еврейской больницы в Одессе теперь будет украшать мурал. Его нарисовали двое художников-энтузиастов в благодарность врачам, которые ведут борьбу с COVID-19.

Рисунок дополнили двумя надписями благодарности. Руководители медицинского учреждения попросили это сделать на двух языках: украинском и иврите.

К теме Надежда, что живет в сердцах: в Киеве появился мурал о борьбе с коронавирусом

Что известно об инициативе художников

Мурал называется "Врачи-атланты, которые держат планету". Его посвятили медикам, которые постоянно ведут борьбу с коронавирусом. Рисунок создали на стене Одесской городской больницы №1.



Создание мурала в Одессе на стене еврейской больницы / Фото телеграм "Одесса сейчас"

Автором изображения является художница Августина Землянская. Она считает, что этот символический рисунок на еврейской больнице будет напоминать о борьбе с пандемией.



Как создают мурал в Одессе / Фото 8NEWS

В последний год именно на плечах медиков и держится наша планета,

– отметила художница.

Автором идеи выступил руководитель одной из одесских студий и художник Алексей Шкурат. Он также надеется, что этот мурал увековечит труд врачей.



Инициатор рисунка показывает эскиз / Фото 8NEWS

Актуально Памятник коронавирусу: Дубай заказал монумент у всемирно известного украинского скульптора

Рабочий процесс создания мурала: видео