Инцидент произошел 6 июля в ЦПАУ на улице Косовская, 2д. На следующий день в сети опубликовали видео этого преступления.
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Медленно вывезла и уехала
К охранникам Муниципальной стражи обратилась владелица самоката. Она сказала, что она на некоторое время отвернулась, а потом транспорта уже не было.
Момент похищения сняли камеры видеонаблюдения учреждения. На этих кадрах видно, что это сделала женщина в черной одежде.
Она медленно вывезла задом самокат из помещения. Потом стала на него и начала ехать в неизвестном направлении.
Вероятно, злоумышленница очень спешила скрыться с места преступления. Об этом свидетельствует то, что она не разбиралась, как завести самокат, чтобы не отталкиваться ногой.
По инциденту обратились в полицию. Правоохранители приехали и нашли подозреваемую по горячим следам. Открыли ли уголовное производство по этому случаю – неизвестно.
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