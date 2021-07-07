Инцидент произошел 6 июля в ЦПАУ на улице Косовская, 2д. На следующий день в сети опубликовали видео этого преступления.

Еще о самокатах В фонтанах и помойках: где львовяне паркуют электросамокаты – курьезные фото и видео

Медленно вывезла и уехала

К охранникам Муниципальной стражи обратилась владелица самоката. Она сказала, что она на некоторое время отвернулась, а потом транспорта уже не было.

Момент похищения сняли камеры видеонаблюдения учреждения. На этих кадрах видно, что это сделала женщина в черной одежде.

Она медленно вывезла задом самокат из помещения. Потом стала на него и начала ехать в неизвестном направлении.

Вероятно, злоумышленница очень спешила скрыться с места преступления. Об этом свидетельствует то, что она не разбиралась, как завести самокат, чтобы не отталкиваться ногой.

По инциденту обратились в полицию. Правоохранители приехали и нашли подозреваемую по горячим следам. Открыли ли уголовное производство по этому случаю – неизвестно.

Женщина ворует самокат из ЦПАУ в Одессе: видео "Думская"

Обратите внимание! На Днепропетровщине в поселке Березановка 21 июня несколько пьяных мужчин украли козу. Они подъехали к животному на микроавтобусе, забрали его и скрылись. Это происходило на глазах владелицы животного.