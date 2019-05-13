Одесская полиция злостно саботирует требование Минкульта о прекращении застройки Летнего театра

В Одессе полицейские отреагировали откровенным саботажем на предписание Минкульта немедленно прекратить незаконное строительство в Летнем театре, который сейчас в самом разгаре.

Инициативная группа Летнего театра устроила акцию протеста против незаконной застройки – реализации так называемого "проекта благоустройства бывшего КВН-щика Дмитрия Шпинарева".

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Общественность напечатала огромного размера предписание Минкульта о запрете любых строительных и демонтажных работ и повесила на входе в публичного пространства.



Активисты в Одессе разместили предписание Минкульта с требованием прекратить незаконное строительство в Летнем театре

"Теперь строители не скажут, что они не в курсе, что нельзя проводить строительные работы", – прокомментировал руководитель одесского отделения "ДемАльянса" Юрий Дяченко.

Активисты хотели одного: чтобы строители прекратили незаконные работы и убрались прочь. Однако те никак не отреагировали.

На вызов протестующих приехали 3 следственно-оперативных группы полиции. Однако странным образом ни одна из них не смогла прекратить вопиющее незаконное строительство. Потому что дальше фиксации преступления дело не пошло. Правоохранители только приняли заявления и объяснения строителей, однако не задержали людей и не доставили в райотдел. Более того – в присутствии полицейских продолжили незаконно застраивать Летний театр.





Правоохранители саботировали незаконную застройку Летнего театра

"Мы поймали преступников с поличным – на строительных работах. Интересно видеть, каким образом наша полиция не выполняет свои функции. Когда полиция видит, что лицо со строительным принадлежностями находится на территории, где совершает преступление, то обязана установить паспорте данные, проверить документы, задержать лиц и остановить строительство", – прокомментировал юрист Алексей Мельников.

На вопрос, почему полиция не прекращает строительство, следователь Приморского райотдела Евгений Еремейчук не смог однозначно ответить.

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"Мы будем устанавливать все анкетные данные. Если у человека нет паспорта, устанавливать со слов. Если будут сомнения, пригласим в райотдел. Будет ли прекращено правонарушения? Сейчас мы осуществляем все неотложные действия для прекращения, извиняюсь, фиксирование того, что здесь происходит", – прокомментировал следователь.





На место незаконного строительства вызвали полицию// фото автора

Однако юрист Мельников отмечает: полиция обязана не только фиксировать, но и остановить строительство.

"Есть следы преступления и лица, которые совершают это преступление. Есть норма закона: лица должны быть задержаны для дачи объяснений и установления паспортных данных. Но нет. Вы видите, как это все происходит ... Действия полиции – это не только непрофессионализм, но и преступное сокрытие убийства и разрушения памятника местного значения", – прокомментировал Мельников.

Бездействие одесской полиции подрывает работу всех государственных институтов по защите памятников культурного наследия, считает архитектор и участник конституционного совета по защите памятников культурного наследия Максим Васалатий.

"Их проект так называемого благоустройства не был согласован с Минкультом, поэтому не имеет никакой юридической ценности. А полиция не выполняет предписание Минкульта об остановке всех возможных работ юридическими и физическими лицами в Летнем театре. Полицейским не хватает воли остановить строительство, они снимают с себя ответственность и пренебрегают законом", – добавил Васалатий.



Бездействие одесской полиции подрывает работу всех государственных институтов// фото автора

А вот получить ответ у строителей, почему те не выполняют предписание Минкульта, было сложно. Наиболее красноречивым оказался прораб Николай Пастер, который, правда, почему-то называет себя "волонтером Летнего театра". Мол, директор проекта Шпинарев является его давним другом, а потому "попросил консультировать работы по строительству" ... Поняв, что оговорился, он поспешил спасти ситуацию и уверить, что никакого строительства в Летнем театре просто нет.

"У меня тяжелая участь. Я консультирую рабочих, кому нужна консультация по строительству ... По благоустройству или строительству, спрашиваете? По благоустройству. Строительства здесь нет! Какое строительство? Это благоустройство. Вы же видите, что это благоустройство? Я уверяю, что здесь не будет строительства", – эмоционально говорил прораб.



Справа – прораб Николай Пастер// фото автора

Однако архитектор Васалатий уверяет: работы в Летнем театре – не благоустройство, потому что полностью подпадают под реконструкцию.

"На месте парка они будут строить сцену – это подпадает под категорию капитальных сооружений. Сейчас осуществляют земляные работы, прокладывают подземные коммуникации. Высота, ширина и состояние сооружений в настоящее время в формате отсутствия, поэтому они будут создавать новые. Это все подпадает под категорию капитальных сооружений. Работы категорически не является благоустройством", – сказал архитектор.



Работы категорически не является благоустройством, – архитектор Васалатий// фото автора

Наконец, одесситы, которые борются против застройки в Летнем театре, отмечают: полиция на их иски неоднократно отвечала бездействием. Они планируют и дальше взаимодействовать с полицией в юридической плоскости. А также обращаться с жалобами по правоохранительной вертикали: в МВД, прокуратуру и суды.

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Что происходит с Летним театром в Одессе?

12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители ворвались на территорию свободного пространства для одесситов, памятники местного значения – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы. Это делается под прикрытием якобы реализации проекта благоустройства бывшего КВН-щика Дмитрия Шпинарева, которому 28 марта исполком Одесского горсовета в закрытом режиме дал зеленый свет. Общественные деятели сообщают, что это незаконно, потому что нет разрешения на проведение работ Минкульта.

Они считают проект – ширма для строительства 8-этажного ТРЦ дочерней фирмой СП "Солинг" "владельца" Одессы и бизнес-партнера одесского мэра Геннадия Труханова Владимира Галантерника. Такие действия вызвали сопротивление общественности. Поэтому сотни одесситов 13 апреля протестовали против строительства.

Кроме того, началось давление на активную общественность. Подозрительные люди характерной внешности, которые появились там вместе со строителями, 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам физической расправы. 15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгению Нищуку и министру МВД Арсена Авакова с просьбой повлиять на ситуацию. 3 мая Минкульт направил предписание с требованием немедленно прекратить все строительные работы в Летнем театре. Со времени публикации предписания строительные работы только активизировались. Была заведена тяжелая строительная техника, стало более интенсивным движение грузового транспорта в Городском саду. Однако застройщик не реагирует и продолжает незаконную застройку парка-памятника местного значения в центре Одессы.