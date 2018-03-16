Одесские депутаты забраковали известного в мире художника на должность директора музея

Известного в мире художника Александра Ройтбурда не утвердили директором Одесского художественного музея. Такое решение на сессии приняли депутаты облсовета. Этому предшествовала многомесячная кампания, которую развернули в Facebook оппоненты Ройтбурда.

Александр Ройбут – известный в мире украинский художник. Его работы есть как в частных коллекция, так и в известных музеях. А одну из самых известных своих картин "Прощай, Караваджо!" Александр Ройтбурд продал за 97 тысяч долларов. С тех пор считается самым дорогим украинским художником.



Картина Александра Ройтбурда "Прощай, Караваджо!"

В декабре 2017 года Александр Ройтбурд выиграл открытый конкурс на должность директора художественного музея в своем родном городе – Одессе. Его главным конкурентом был действующий директор музея. В своей программе Ройтбурд пообещал спасти заведение и создать там современное культурное пространство. Об этом он говорил накануне голосования.

Он (музей – 24) должен стать городским хабом, он должен стать местом, куда люди приходят семьями на целый день,

– отмечал украинский художник.

Персона Ройтбурда вызвала много резонанса и споров, однако художник заручился поддержкой министра культуры, журналистов и арт-критиков.

Он имеет опыт, как, где брать деньги, как их использовать, такое. То есть он способен привести сюда деньги и починить уже музей,

– уверена арт-критик Ута Кильтер.

Судьбу Александра Ройтбурда должны решить на сессии областного совета. А под Советом митинговали противники назначения. Не нравится Ройтбурд и депутатам от "Оппоблока", мол, и руководитель плохой, и картины его аморальные.

"Это не означает, что мы должны назначать на должность директора коммунального предприятия человека с неоднозначной репутацией", – считает депутат Одесского областного совета Виталий Саутенков.

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Кандидатуру Ройтбурда поддержали лишь 28 депутатов, еще почти столько же проголосовали "против", остальные просто воздержались. Сам Александр Ройтбурд, который не присутствовал на голосовании, говорит, что к такому решению был готов. Однако убежден, что это еще не конец.

Я был готов к тому, что против меня проголосуют после того, как против меня развернули кампанию,

– сказал художник.

Добавим, что Александр Ройтбурд занимает проукраинскую позицию, был участником Революции Достоинства. И это, говорит он, одна из причин кампании против него.