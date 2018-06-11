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Одесский нефтеперерабатывающий завод вернули в государственную собственность

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Одесский нефтеперерабатывающий завод
Одесский нефтеперерабатывающий завод / 5 канал

Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) перешел в управление Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубаров.

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"Я подписал акт приема-передачи данного имущества Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и его подконтрольной структуры "Укрнефтепродукта", как организации, которая взяла это имущество по решению суда на сохранение и передала это имущество вновь государственному предприятию с таким же названием "Одесский НПЗ", – заявил Трубаров.

Он отметил, что фактическая передача продлится до 18 июня, ведь необходимо время на то, чтобы обеспечить сохранность данного целостного имущественного комплекса и соответственно заключить договор со структурами, которые будут охранять данное имущество.

Если мы говорим о процедуре, то этапность такая: принятие имущества к себе в управление (это то, что сейчас произошло), заключение договора на охрану данного объекта, проведение инвентаризации данного объекта, проведения его оценки, постановка на баланс с конкретной стоимостью всего актива и уже после этого мы переходим к следующему этапу – к принятию управленческого решения, что делать с этим активом,
– отметил Трубаров.

Напомним, Одесский нефтеперерабатывающий завод принадлежал одиозному олигарху-беглецу Сергей Курченко. Он его приобрел в начале 2013 года и использовал его для оформления фиктивного вывоза нефтепродуктов в виде реэкспорта. В мае 2017 года ему предъявили подозрение в махинациях с 800 тысячами тонн нефтепродуктов.

Ранее СМИ сообщали, что сейчас Курченко живет и ведет свой бизнес в Москве.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Одессы нефть Фонд госимущества Украины
Источник: 24 Канал
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