Одесский нефтеперерабатывающий завод вернули в государственную собственность

Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) перешел в управление Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубаров.

Читайте также: Одесский НПЗ снова в собственности государства: будет повторная приватизация

"Я подписал акт приема-передачи данного имущества Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и его подконтрольной структуры "Укрнефтепродукта", как организации, которая взяла это имущество по решению суда на сохранение и передала это имущество вновь государственному предприятию с таким же названием "Одесский НПЗ", – заявил Трубаров.

Он отметил, что фактическая передача продлится до 18 июня, ведь необходимо время на то, чтобы обеспечить сохранность данного целостного имущественного комплекса и соответственно заключить договор со структурами, которые будут охранять данное имущество.

Если мы говорим о процедуре, то этапность такая: принятие имущества к себе в управление (это то, что сейчас произошло), заключение договора на охрану данного объекта, проведение инвентаризации данного объекта, проведения его оценки, постановка на баланс с конкретной стоимостью всего актива и уже после этого мы переходим к следующему этапу – к принятию управленческого решения, что делать с этим активом,

– отметил Трубаров.

Напомним, Одесский нефтеперерабатывающий завод принадлежал одиозному олигарху-беглецу Сергей Курченко. Он его приобрел в начале 2013 года и использовал его для оформления фиктивного вывоза нефтепродуктов в виде реэкспорта. В мае 2017 года ему предъявили подозрение в махинациях с 800 тысячами тонн нефтепродуктов.



Ранее СМИ сообщали, что сейчас Курченко живет и ведет свой бизнес в Москве.