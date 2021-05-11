В Одесской области мужчина поджег соседку: она в тяжелом состоянии
В Одесской области женщина хотела разнять супругов во время ссоры. Пьяный мужчина облил соседку легковоспламеняющейся смесью и поджег.
Источник:Нацполиция
Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину задержали: сейчас он находится в следственном изоляторе.
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Что известно об инциденте
- Чрезвычайное происшествие произошло в Ананьевской ОТО в Одесской области.
- Агрессивно настроенный 54-летний мужчина в нетрезвом состоянии угрожал убить свою жену.
- 37-летняя соседка вмешалась в супружескую ссору: мужчина облил ее и бросил зажигалку.
- Женщина горела живьем: ее тушили жители села, когда услышали крики о помощи.
- Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с ожогами шеи, туловища, рук и ног.
- Медики сообщают, что состояние пострадавшей стабильно тяжелое.
Место инцидента / Фото Нацполиции
Какая ответственность предусмотрена за эти действия
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в покушении на умышленное убийство. Правоохранители проводят экспертизы и допрашивают свидетелей.
Возбуждено дело по 2 статьям уголовного кодекса. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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