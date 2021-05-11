В Одесской области женщина хотела разнять супругов во время ссоры. Пьяный мужчина облил соседку легковоспламеняющейся смесью и поджег.

Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину задержали: сейчас он находится в следственном изоляторе.

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Что известно об инциденте

Чрезвычайное происшествие произошло в Ананьевской ОТО в Одесской области.

Агрессивно настроенный 54-летний мужчина в нетрезвом состоянии угрожал убить свою жену.

37-летняя соседка вмешалась в супружескую ссору: мужчина облил ее и бросил зажигалку.

Женщина горела живьем: ее тушили жители села, когда услышали крики о помощи.

Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с ожогами шеи, туловища, рук и ног.

Медики сообщают, что состояние пострадавшей стабильно тяжелое.



Место инцидента / Фото Нацполиции

Какая ответственность предусмотрена за эти действия

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в покушении на умышленное убийство. Правоохранители проводят экспертизы и допрашивают свидетелей.

Возбуждено дело по 2 статьям уголовного кодекса. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.