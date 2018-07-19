Одеться в стиле Грейс Келли: 5 современных вариантов

Знаменитая американская киноактриса, принцесса Монако Грейс Келли в образе идеальной жены и княгини всю жизнь поражала изысканным и элегантным стилем.

Грейс Келли часто предпочитала одежду пастельных тонов. Ей подходили широкие шляпы, бусы из жемчуга, длинные шали. Также образ принцессы Монако подчеркивали модные в то время большие солнцезащитные очки.

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Стиль Грейс Келли в тренде вне времени. Ее женственность и элегантность всегда очаровывала все поколения. Так, для вдохновения и составления летних образов можно обратиться к старым снимкам 10-й княгини Монако.

Белый жакет с ментолового цвета платьем прекрасно подойдет в прохладные летние вечера.

Комплект из легкого хлопчатобумажного платья, широкого пояса и соломенной шляпы подойдет к каждому типу фигуры. Отметим, что чаще Грейс подвязывала волос шелковыми платками, вместо шляп.

Грейс Келли носила минимум аксессуаров. Чаще всего в повседневной жизни на ней были только солнцезащитные очки и платок на волосы.



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