Одеваемся в стиле французской Ривьеры: модные варианты

Не обязательно ждать летний отпуск, чтобы начать надевать соломенные шляпы с широкими полями и платья-халаты из льна. Можно комбинировать "лук" так, чтобы выглядеть стильно на работе и чувствовать себя будто на морском побережье.

Издание Vogue выбрало несколько вариантов одежды, чтобы превратиться в настоящую le bombe, за основу взяты легендарные образы француженок из знаменитых фильмов.

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Напомним, что летом обязательно пользуйтесь кремом с SPF, а также не забывайте о шляпках. Чтобы создать стиль девушки с юга Франции, отдавайте предпочтение натуральным легким тканям.

Золото и загорелая кожа – беспроигрышная комбинация. Используйте мерцающие оттенки в макияже. Кроме того, не забывайте о красном цвете, который может подчеркнуть медовый загар.



Все фото – Vogue