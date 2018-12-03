Один из лучших украинских теннисистов современности вернулся на корт: видео
Один из лучших украинских теннисистов Александр Долгополов продолжает восстановление после операции.
Теннисист вернулся на корт, но пока не для игры.
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"Как вы видите, это мой первый день на корте. Еще не играл в теннис, но сделал несколько упражнений на ноги, поиграл в бадминтон и пометал", – написал Долгополов в Instagram.
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Отметим, что Долгополов завершил сезон на 300-м месте в рейтинге АТР, поскольку был вынужден приостановить выступления задолго до окончания соревновательного года.
Источник: 24 Канал
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