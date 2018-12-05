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      Один из самых престижных теннисных турниров в корне изменит правила

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      Роджер Федерер – шестикратный победитель Australian Open
      Роджер Федерер – шестикратный победитель Australian Open / sportface.it

      Руководство австралийского турнира серии Большого шлема – Australian Open вслед за Уимблдоном изменит правила.

      В решающем 5-м сете будет введен тай-брейк. На данный момент директорат турнира консультируется с игроками по поводу введения правила уже в 2019 году.

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      Тай-брейк будет проходить при счете 6:6, но для победы нужно будет набрать 10 очков, а не традиционные 7, сообщает The Times.

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      Таким образом пятая партия без лимитов останется только на "Ролан Гаррос".

      Турниры Большого шлема
      – четыре крупнейшие ежегодные турниры в современном теннисе (Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США). На данный момент в решающих партиях соревнований в Австралии и Франции в решающей партии нет ограничений, то есть тай-брейке. Тай-брейк – процедура быстрого определения победителя в спортивных соревнованиях, которые закончились ничейным результатом в рамках, определенных основными правилами. Например, в 2018 году в полуфинале "Уимблдона" в пятом сете Кевин Андерсон и Джон Изнер играли 6,5 часов до счета 26:24.

      Теги: Спорт Теннис Australian Open
      Источник: 24 Канал
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