Один ребенок в коме, – Супрун рассказала о состоянии детей, пострадавших во время взрыва в Киеве
Дети, которые пострадали во время взрыва в автомобиле в Киеве в Святошинском районе, сейчас находятся в "Охматдете". Один ребенок находится в коме.
Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.
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"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии – пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – рассказала Супрун.
Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом автомобиле. В результате происшествия четверо детей получили ранения и госпитализированы. Пока не известно, что стало причиной взрыва.