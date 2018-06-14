Один ребенок в коме, – Супрун рассказала о состоянии детей, пострадавших во время взрыва в Киеве

Дети, которые пострадали во время взрыва в автомобиле в Киеве в Святошинском районе, сейчас находятся в "Охматдете". Один ребенок находится в коме.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

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"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии – пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – рассказала Супрун.

Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу. — Уляна Супрун (@usuprun) 14 червня 2018 р.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом автомобиле. В результате происшествия четверо детей получили ранения и госпитализированы. Пока не известно, что стало причиной взрыва.