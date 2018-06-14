21:04
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Один ребенок в коме, – Супрун рассказала о состоянии детей, пострадавших во время взрыва в Киеве

174 Читати новину українською
Супрун рассказала о состоянии детей, пострадавших во время взрыва в Киеве
Супрун рассказала о состоянии детей, пострадавших во время взрыва в Киеве / Фото пресс-службы Нацполиции

Дети, которые пострадали во время взрыва в автомобиле в Киеве в Святошинском районе, сейчас находятся в "Охматдете". Один ребенок находится в коме.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

Читайте также: Взрыв гранаты в Сумах: количество пострадавших возросло, полиция открыла дело: фото 18+

"Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии – пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – рассказала Супрун.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старом автомобиле. В результате происшествия четверо детей получили ранения и госпитализированы. Пока не известно, что стало причиной взрыва.

Теги: Новости Киева Взрыв Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
сегодня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 91
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 114
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 82
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 925
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1295
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук