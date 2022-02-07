В одиночку справиться с РФ трудно, – эксклюзивное интервью с Маляр о союзах и вступлении в НАТО

Любой стране очень трудно самостоятельно справиться с врагом. Поэтому Украине следует присоединяться к союзам и альянсам.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале отметила заместитель министра обороны Анна Маляр. Также она рассказала о вступлении Украины в НАТО, амбициях Владимира Путина и зарплате для военнослужащих.

Читайте первую часть интервью Рассматриваем все сценарии, – интервью с Маляр о возможном наступлении России после Олимпиады

Об Украине в НАТО

В Time опубликовали материал с заголовком "Кризис, который может навсегда изменить Европу". Так назвали ситуацию в Украине. Что они хотели сказать?

Мы серьезно работаем над тем, чтобы качественно информировать наших западных партнеров. Я к вам ехала на эфир со встречи с британскими парламентариями, которые поддержали решение о предоставлении военной помощи Украине. Мы как раз имели переговоры относительно ситуации безопасности, дальнейшего сотрудничества и помощи.

Никто на 100% ничего не может предсказать. Потому что политика – это динамичный процесс, и любые новые результаты или их отсутствие – переговоров открытых или тайных – могут по-другому изменить ход.

То, что мир периодически однополярный, в геополитическом смысле, то многополярный, постоянно между геополитическим и геостратегическим центрами происходит борьба за сферы влияния – это безусловно.

Полное интервью с Анной Маляр: смотрите видео

То, что географическое положение Украины таково, что мы регулярно становимся посреди этих больших конфликтов в сфере влияния – так оно произошло. То, что российско-украинская война может изменить это перераспределение геостратегического и геополитического влияния – безусловно.

Потому что мы часть Европы, и действительно это может влиять. Те требования, которые Россия сегодня беззастенчиво выдвигает в отношении НАТО, чтобы они не расширялись на Восток, а Украина не стала членом Альянса – все эти вещи являются определенной попыткой изменить картину мира.

На днях Владимир Путин будто бы начал нервничать и проговорился, что не хочет, чтобы Украина была в НАТО, потому что не хочет воевать с НАТО.

Пока крайне важно Путину и России сохранить лицо, поэтому они действительно взвешивают, смогут ли продвигаться дальше и воевать. С одной стороны есть эти невероятные имперские амбиции, а с другой – можно ударить лицом в грязь.

Маляр: "Путину очень важно сохранять лицо" / Фото Getty Images

Потому что сегодня та поддержка, которая есть у Украины и наша готовность к сопротивлению – действительно серьезная. Предугадать это все очень сложно.

О дипломатическом пути и Путине

Алексей Резников сказал, что если мы возьмем Крым и Донбасс, то сделаем это дипломатическим путем. Видела цитату российской журналистки Ксении Собчак, которая сказала о том, что вряд ли Кремль когда-нибудь откажется от Крыма и вряд ли преемник Путина это сделает. Как тогда действовать по дипломатическому пути?

Политика – это дипломатический процесс. В 2013-м никто не верил, что будет война. В 1989 году еще никто не верил, что может распастись Советский Союз. Эти все вещи – изменчивы. Поэтому важно, чтобы мы были готовы к изменениям, которые могут произойти в России.

Мы должны быть готовы, что геополитическая ситуация в мире может измениться таким образом, что у нас появится реальный шанс, чтобы очень быстро стать членом НАТО, например. Это вещи, которые иногда меняют в течение суток.

Имея оккупированный Крым и временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, войну на Востоке Украины реально, что мы можем получить ПДЧ для вступления в НАТО?

Вы, наверное, не знаете, что Украина получила статус партнера с расширенными возможностями и это делает невозможным ПДЧ.

Тема В Минобороны рассказали, что именно может тормозить вступление Украины в НАТО

Мы за это не боремся. Мы боремся за вступление в НАТО. Если вы считаете, что война может помешать, то это действительно зависит от политической воли стран, которые являются членами Альянса и будут принимать это решение.

Читала о том, что Венгрия заблокировала наше сотрудничество с НАТО в киберпространстве.

Это очень важный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, это очень правильный механизм и мощное принятие решения единогласно странами-членами НАТО, с другой – это позволяет России сотрудничать с ее гибридными методами хотя бы с одной страной.

Не могу в своей должности называть эти страны, чтобы не повлечь затруднения в отношениях. Одна страна будет против, и это будет тормозить наше вступление в Альянс. В ходе встреч с европейскими делегациями мы поднимаем этот вопрос.

Мы обсуждали с британскими депутатами, что нет у европейских стран единого голоса по этой позиции. Потому что Россия, равно как изнутри гибридными методами завоевывает Украину, то же самое делает и в европейских странах.

Можно вспомнить очевидные вещи, например подорванные склады в Чехии, постоянное вмешательство в политику балканских стран. А есть вещи, которые мы с вами здесь не видим.

Россия таким образом изнутри разрушает единую позицию европейских стран по отношению к нашей войне. Если взять Германию, то это вещи, свидетелями которых я была лично. Если организуют какой-нибудь художественный фестиваль, иногда может быть так, что его полностью финансирует Россия.

Россия разрушает единство европейских стран, – Маляр / Фото "Армия.Inform"

Я была свидетелем, когда победителем стал очень гибридный мультфильм о российско-украинской войне, который рисовал историю здесь как гражданскую войну.

Такими мелкими шагами, которые мы с вами здесь не видим, а наши европейские партнеры могут просто не осознать до конца, рушится с середины их позиция, отношение к войне. Это очень опасно. Это то, что действительно может тормозить наше вступление в НАТО и многое другое.

О партнерах Украины

Было заметно, как Россия влияет на Венгрию, сдерживает Германию, блокирующую некоторые поставки оружия в Украину. Есть ли у стран Евросоюза возможность влиять на эти государства, чтобы переманить их на нашу сторону? Чтобы лишить влияния России?

Нужно поговорить о целях. Если у нас цель – сдерживание российской агрессии и нам для этого нужна позиция Запада, есть несколько путей. Например, даже если Запад неоднороден, но нам помогают вооружиться, это важный инструмент сдерживания врага.

Если мы говорим о вступлении в НАТО – это очень сложная история. Но Запад готов к коммуникации со странами, которые имеют полупророссийскую позицию.

Запад очень хорошо осознает всю опасность от России, которая, скорее всего, не остановится на Украине. Ведь наше государство не является конечной целью. Это все-таки большой геостратегический план на огромные регионы, не только на Украину.

О новых альянсах

Есть перспективы новых военных альянсов в мире, куда могла бы попасть Украина или их создание?

Это очень хороший вопрос. Ведь стратегия защиты государства действительно очень проста. Это должна быть экономика, вооружение, как сдерживающий фактор, это должны быть действительно военные альянсы и союзы.

Мы осознаем, что самостоятельно нам будет сложно справиться с таким врагом:

во-первых, НАТО – это та цель, которая у нас записана в Конституции;

во-вторых, у нас действительно близкие отношения со странами, которые также страдают от российской агрессии (Грузией и Молдовой).

На прошлой неделе я была в районах проведения Операции Объединенных сил и сопровождала делегацию латвийского Министерства обороны. Они очень сильно поддерживают Украину, ведь как никто знают, что такое российские амбиции.

Обратите внимание Путин взвешивает, сможет ли продвинуться дальше – замглавы Минобороны о наступлении на Украину

Конечно, эти союзы укрепляют каждую страну, которая является его членом. Скажу откровенную вещь, о которой боятся открыто говорить на международном уровне. Российско-украинская война показала, что сегодня международно-правовой инструментарий, созданный после Второй мировой для прекращения войн, не работает.

История с Россией ясно показывает, что ты можешь завоевывать чужую страну, убивать более 13 тысяч человек и тебя за это не накажут. Это ужасный прецедент. Поэтому военные союзы на сегодняшний день очень мощный инструмент как альтернатива неработающему международному праву.

Об указе Владимира Зеленского

Во время открытия седьмой сессии Верховной Рады президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий:

увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже 3 минимальных заработных плат;

переход Украины к основам профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактов;

разработку концепций жилищного обеспечения военнослужащих;

систему карьерного роста офицеров.

По факту он подписал приказ, которым обязал другие службы разработать соответствующие документы. Это еще не значит, что так будет?

Это такая юридическая процедура. Всегда указ фактически обязывает Кабмин (к нему больше всего обращений) реализовать то, что есть в указе. Для выполнения требуются подзаконные акты.

Зеленский подписал указ о профессиональной армии: смотрите видео

Если говорить о вооруженных силах, нам для реализации этого указа нужно принять несколько директив, должно быть несколько приказов министра. Мы приступили к исполнению указа президента.

Нам необходим закон Верховной Рады об изменениях в бюджет 2022 года, о котором говорится в указе. Это о повышении денежного обеспечения.

! Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля подписал указ о переходе на профессиональную армию.

Дело в том, что наш бюджет, в том числе денежное обеспечение, был принят еще в 2021 году. Сейчас есть абсолютное понимание того, что нужно повышать зарплаты нашим военным.

В бюджет 2022 года будут внесены изменения. Для этого должен сначала поработать Кабмин. Затем передать этот законопроект в Раду, где проголосуют.

С 2023 года будет следующий этап повышения зарплат. У нас есть 2 указа президента по этому поводу. Там уже будет другой подход к начислению денежного обеспечения.

Зеленский подписал указ о профессиональной армии / Инфографика 24 канала

Об увеличении срока службы и "бонусах"

Резников сказал, что мы должны увеличить срок службы контракта на 10 лет. Люди, читая заголовки в СМИ, воспринимают это так, что увеличат денежное обеспечение и дадут квартиры только тем людям, которые подпишут контракт. Считаете ли вы верным, что контракт должен быть на 10 лет? Действительно ли будут увеличивать зарплаты и предоставлять квартиры только людям, которые подпишут его?

Вчера (3 февраля – 24 канал) был брифинг министра обороны Резникова, на котором он объяснил эти вопросы. То, как перекрутили в заголовках, буду опровергать. Все уже ясно сказали. На сайте Минобороны есть текстовый вариант этих разъяснений.

Речь идет о том, что будут разные контракты. Речь идет о плановости. У нас стоит задача долговременной обороны государства.

Даже после победы в этой российско-украинской войне угроза от России никуда не денется, потому что географически она будет всегда располагаться там, где располагается.

Соответственно, мы должны строить наши оборонные стратегии не на год, и не на два (сейчас у нас контракты от 1 до 3 лет). На таких контрактах нельзя строить оборону государства. Это вопрос номер один – наша обороноспособность.

Утверждение о 10 годах (контракта – 24 канал) – не исключительное. Речь идет о том, что будут продлеваться контракты и приоритет по оплате будет у тех, кто заключает более длительные контракты. Речь не о том, что куда-то исчезнут контракты с меньшей продолжительностью.

Те, кто подписывают контракт на более длительный срок, будут больше получать, иметь больше возможностей, правильно?

Это будет один из стимулов.

Коррупция в государстве находится на всех уровнях. Условно говоря, не будет ли так, что человек подписывает контракт на 10 лет, служит 3 года, получает возможность получить квартиру, денежное довольствие, а затем покупает справку, чтобы его не увольняли по статье из-за уголовного производства, а просто увольняется по состоянию здоровья и в то же время получает "бонусы"?

Важно понять, что указ президента направлен на формирование именно профессиональной армии. Не может быть профессиональная армия с контрактом 1 – 3 года. Потому что человек, избравший своей профессией быть военным, профессионалом, по словам самих военных, становится примерно на пятый – шестой год.

Поэтому, если мы говорим об интересах государства в сфере обороны, мы должны осознавать эти вещи. Социальное обеспечение и оплата, я считаю, это основной, первый вопрос. Работа военного должна быть престижна.

Именно над этим мы сейчас работаем. Этот указ является прорывом. С 2023 года, там написано, мы должны как Министерство получить свои законные 3% ВВП (потому что мы их еще не получили). Тогда нам хватит на планы, которые сейчас есть.

Маляр: "Работа военного должна быть престижной" / Фото из фейсбука Анны Маляр

Относительно коррупции нашей программы не хватит на то, чтобы эту проблему обсудить. Это вопиющая, серьезная проблема. Никто не закрывает на нее глаза.

Однако мы не можем тормозить реформы и развитие, потому что на каком-то участке какой-то человек может кому-то дать взятки. Имеются правоохранительные органы, которые должны это расследовать.

Вооруженные силы и Минобороны – не правоохранительные органы. Однако, когда у нас есть такие факты, мы, во-первых, сотрудничаем с правоохранителями. Во-вторых, мы первые обнародуем эту информацию, чтобы шага назад не было.

Изменят ли правила отбора, чтобы подобное предупреждать? Чтобы контракт подписывали подготовленные люди.

Совершенно верно. ВСУ должны стать таким работодателем, который сможет быть конкурентным на рынке и отбирать лучших, кто избрал военную профессию.

В этой ситуации важно и денежное обеспечение, и социальное. Когда мы это сможем дать, действительно сможем ставить определенные требования, если будут очереди и конкурсы. Когда любая служба, любая работа (не будем сосредотачиваться на ВСУ) – не престижна, имеет маленькую зарплату, там действительно – "кто пришел, тому и рады".

Читайте также Угроза от России не исчезнет, – в Минобороны объяснили контракты в ВСУ на 10 лет

Профессиональное качество личного состава – очень серьезный вопрос. Однако одна из самых успешных реформ по стандартам НАТО – это реформа военного образования. Мы сами очень серьезно учим наших военных, делимся опытом с другими странами.

Согласно исследованию аналитиков "Вернись живым", 65% военных увольняются после своего первого контракта, поскольку перед потенциальными военнослужащими открываются достаточно большие возможности трудоустройства на гражданском рынке труда и Украина остается донором рабочей силы для других стран. Отношение со стороны армейской системы, как и качество менеджмента, лидерство, возможность карьерного роста – одни из главных причин текучести кадров в армии.

Есть разные проблемы. Исследования фонда "Возвращайся живым" у меня есть, мы тесно сотрудничаем. Нечего возражать. Со всеми освещенными проблемами мы сегодня работаем. Отлично об этом знаем и ни в коем случае не скрываем.

Следует понимать, что фактически государство обратило внимание на ВСУ только тогда, когда началась война. До 2014 года у нас была полная руина.

Так быстро и восстановить личный состав, и заинтересовать людей, и найти механизм, каким должен быть престижный работодатель – это очень сложно.

Пока не просто есть политическая воля. Часть реформ уже написали, часть – приняли, часть уже начали реализовывать. Движение изменений, которые набирают обороты, беспрецедентен в ВСУ.

О деле Максима Микитася

Обеспечение жильем – вопрос, к которому сложно подойти. С одной стороны, государство говорит о том, что есть проблема, и нужно ее решать. С другой стороны, у нас есть история с Микитасем, бросившим армейцев и государство на 80 миллионов гривен. Этот вопрос не решают. Как доверять системе и государству?

Мы давали свой комментарий в расследовании Bihus.Info. Наша аудиторская служба комментировала. Не забывайте, что нам эта проблема перешла по наследству. Она громкая, в ней есть юридические сложности. Потому что такие вещи делают не просто так.

Максим Микитась – это бывший народный депутат и застройщик, обвиняемый в провороте сделки с землями Нацгвардии. Сумма ущерба, который он нанес государству, оценивается в 80 миллионов гривен.

Там обычно работает группа юристов, которые делают так, что потом крайне сложно юридически что-то менять. Мы сейчас над этим работаем и ищем возможности как продолжить строительство.

Следует прочитать Манипуляции с жильем для военных: депутаты могут провернуть новые схемы

Схемы, когда деньги вымывают из государственного бюджета на строительство объекта, а его нет, позволяет сделать законодательство. Я была в командировке в Военно-Морских силах в командовании в Одессе. Они нашли способ страховаться от таких недобросовестных исполнителей, которые, между прочим, прозрачно выигрывают тендеры.

Знакомые рассказали, что вступили в терроборону, занимались еженедельно, имели хорошего руководителя. Однако государство начало говорить, когда и что делать, где и как заниматься. Мотивированные люди, находившиеся долго в терробороне, столкнулись с бюрократией, которую очень трудно искоренить. Что с этим делать?

Я очень тесно работаю с этой темой, потому что мы занимаемся освещением кампании территориальной обороны. Завтра (5 февраля – 24 канал) у нас будут проходить очередные тренировки. Будет много прессы, это открыто происходит. То, что там случаются иногда внутренние конфликты, недоразумения, нужно разобраться.

Мне интересно, спрашивают ли мнение не только руководителей, но и обычных людей?

Могу сказать за себя, что, во-первых, я и до назначения была открыта и сейчас открыта к общению. Мне постоянно пишут. Я знаю, что происходит в киевских бригадах, батальонах из первых уст.

Можно обращаться и решать вопросы напрямую?

У нас сегодня есть силы территориальной обороны. У нас есть командующий Юрий Галушкин. У нас есть штаб. Вы обращайтесь по поводу проблем, мне сообщите лично и мы разберемся, что случилось в этой ситуации. Однако выставлять их как проблему системы в целом я бы не торопилась.

О возможности вторжения России после Олимпиады и готовности Вооруженных сил к отпору – читайте в первой части интервью с Анной Маляр на сайте 24 канала.