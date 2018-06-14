Одна из псевдореспублик Кремля ввела безвиз для иностранцев во время ЧМ-2018

Во время Чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в России, для граждан иностранных государств будет действовать безвизовый режим, однако не в самой РФ, а в никем непризнанной Абхазии.

Об этом заявил так называемый "президент" псевдореспубликы Рауль Хаджимба и подписал соответствующий указ, передает его пресс-служба.

Читайте также: Одна из поддерживаемых Кремлем псевдореспублик хочет оказать военную помощь "братской" Сирии

Заметим, что безвизовый режим будет действовать только для тех иностранцев, которой будут осуществлять визиты на оккупированную территорию с туристической целью, правда документ не распространяется на граждан Грузии.

В связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу: 1) Разрешить с 15 июня по 1 августа 2018 года иностранным гражданам въезд в республику "Абхазия" с туристической целью без получения визы через пункты пропуска на "абхазо-российской государственной границе". 2. Приостановить с 15 июня по 1 августа 2018 действие подпунктов 1 и 2 пункта 1 указа "президента" республики "Абхазия" "Об установлении безвизового въезда в Республику Абхазия отдельных категорий иностранных граждан" от 30 июня 2016 года,

– говорится в указе.

К слову, так называемый президент республики "Абхазия" Рауль Хаджимба будет присутствовать на церемонии открытия российского Чемпионата мира по футболу.