Одна из сестер Семеренко не примет участие в индивидуальной гонке в Поклюке

Тренерский штаб сборной Украины практически определился с биатлонистками, которые примут участие в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира.

В гонке, которая состоится в словенской Поклюке завтра, 6 декабря, точно примут участие четверо украинских биатлонисток. Тренер сборной Андрей Прокунин решил, что побегут Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

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В то же время тренерский штаб пока не определился, кто из сестер Семеренко также выйдет на старт 15 км гонки, информирует Sport Arena.

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Завтрашний старт в индивидуальной гонке запланирован на 15:15 по Киеву.

Напомним, что мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) не состоится сегодня из-за тумана. Гонку перенесли на четверг, 6 декабря. Старт – в 11:15.