Там заверили, что участок работает в штатном режиме. Об этом сообщили в 16:51 31 октября.

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В полиции опровергли информацию о прекращении голосования на участке

31 октября в интернете появилась информация о том, что ориентировочно в 14 часов на участке в Киевском районе председатель УИК остановила процедуру голосования. В ходе проверки сообщения полицейские выяснили, что информация не соответствует действительности,

– рассказали в ведомстве.

Добавили также, что участок не прекращал работу и процедуру голосования не нарушали.

Данные зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции № 1.



Список кандидатов в мэры Харькова / инфографика 24 канала

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