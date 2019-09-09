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      Офис на острове: как выглядит футуристический проект от украинских дизайнеров

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      Проект футуристического офиса от Yakusha Design
      Проект футуристического офиса от Yakusha Design / Victoriya Yakusha

      Украинская студия Yakusha Design в сотрудничестве с экспериментальным проектом NY Times Magazine разработала дизайн офиса будущего, который поражает не только своим видом, но и наполнением.

      В чем уникальность проекта? По замыслу авторов, пространство овальной формы внешне напоминает символ Вселенной – яйцо.

      Основательница и главная архитектор студии Виктория Якуша представляет, что такой офис должен располагаться на острове, окруженном океаном.

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      "Все в движении, но одновременно стабильно. Вы можете окунуться глубоко в свои мысли, и ничто вокруг не помешает", – говорит дизайнер.

      В основе наполнения пространства энергоэффективность, открытость, автономность и гибкость. Согласно проекту офис состоит из прозрачных солнечных панелей снаружи и гибких экранов внутри.

      офіс Yakusha Design Вікторія Якуша
      Проект футуристического офиса от Yakusha Design / Фото: Yakusha Design

      Внутренние стены помещения напоминают купол, на который можно проецировать любое изображение, информацию или управлять освещением в помещении, меняя его прозрачность.

      С помощью этого гигантского экрана можно задавать настроение пространству. Например, если на улице пасмурно, внутри можно создать интерьер с солнечным безоблачным небом.

      офіс Якуша Yakusha Design
      На экран можно проектуваты любое изображение / Фото: Yakusha Design

      Кроме рабочего пространства, проект еще предусматривает функциональные помещения (ванная комната, кухня, шкафы, главный вход), которые скрыты за панелями.

      По замыслу авторов пол в таком пространстве должна быть глиняным, стулья деревянными, стол – изготовлен из целлюлозы. Можно также предусмотреть каменные столики для кофе и шерстяной ковер.

      меблі офіс простір
      Мебель изготовлена из природных материалов/ Фото: Yakusha Design

      Накануне проект офиса Ya Vsesvit в Киеве от Yakusha Design попал в пятерку лучших интерьеров мира и претендует на получение престижной премии Dezeen Awards 2019.

      blog_ava
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      Теги: Знай наших! Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости Украины Офисные центры Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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