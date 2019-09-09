Офис на острове: как выглядит футуристический проект от украинских дизайнеров

Украинская студия Yakusha Design в сотрудничестве с экспериментальным проектом NY Times Magazine разработала дизайн офиса будущего, который поражает не только своим видом, но и наполнением.

В чем уникальность проекта? По замыслу авторов, пространство овальной формы внешне напоминает символ Вселенной – яйцо.

Основательница и главная архитектор студии Виктория Якуша представляет, что такой офис должен располагаться на острове, окруженном океаном.

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"Все в движении, но одновременно стабильно. Вы можете окунуться глубоко в свои мысли, и ничто вокруг не помешает", – говорит дизайнер.

В основе наполнения пространства энергоэффективность, открытость, автономность и гибкость. Согласно проекту офис состоит из прозрачных солнечных панелей снаружи и гибких экранов внутри.



Проект футуристического офиса от Yakusha Design / Фото: Yakusha Design

Внутренние стены помещения напоминают купол, на который можно проецировать любое изображение, информацию или управлять освещением в помещении, меняя его прозрачность.

С помощью этого гигантского экрана можно задавать настроение пространству. Например, если на улице пасмурно, внутри можно создать интерьер с солнечным безоблачным небом.



На экран можно проектуваты любое изображение / Фото: Yakusha Design

Кроме рабочего пространства, проект еще предусматривает функциональные помещения (ванная комната, кухня, шкафы, главный вход), которые скрыты за панелями.

По замыслу авторов пол в таком пространстве должна быть глиняным, стулья деревянными, стол – изготовлен из целлюлозы. Можно также предусмотреть каменные столики для кофе и шерстяной ковер.



Мебель изготовлена из природных материалов/ Фото: Yakusha Design

Накануне проект офиса Ya Vsesvit в Киеве от Yakusha Design попал в пятерку лучших интерьеров мира и претендует на получение престижной премии Dezeen Awards 2019.