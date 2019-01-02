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      Ограбление "Приватбанка" в Киеве: злоумышленники ничего не украли

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      Ограбление "Приватбанка" в Киеве: злоумышленники ничего не украли
      Ограбление "Приватбанка" в Киеве: злоумышленники ничего не украли / Фото из открытых источников

      В первый день нового года в Киеве неизвестные ограбили отделение "Приватбанка". По словам сотрудников финансового учреждения, злоумышленники не взяли деньги.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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      Накануне 24 канал сообщал, что злоумышленники забрали деньги и скрылись до приезда охраны и полиции. Сигнализация вроде сработала, однако никого не остановила, грабители сломали замки на входной двери и в кассовом помещении.

      Фото з місця пограбування
      Фото с места ограбления "Приватбанка"

      Известно, что злоумышленники, путем взлома замков, зашли в помещение, повредили сигнализацию и выключили камеры видеонаблюдения.

      После проведенной проверки, полицейские установили, что денежные средства или имущество правонарушители из банка не забрали. Сейчас правоохранители пытаются установить злоумышленников. Событие зарегистрировано в управлении полиции. Начато уголовное производство по статье "Нарушение неприкосновенности жилья".

      В Києві зловмисники залізли до відділення
      В Киеве злоумышленники залезли в отделение " Приватбанка"

       

      Теги: Полиция Новости Киева Новости Украины Приватбанк Ограбления
      Источник: 24 канал
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