"Океан Эльзы" презентовал новую песню "В небо жене": видео

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" 14 июня представила новый хит под названием "В небо жене". Новый сингл презентован одновременно в радиоэфирах и онлайн.

Автором музыки и слов выступил фронтмен коллектива Святослав Вакарчук, который отметил, что эта песня ему напоминает период творчества коллектива в 2000-х.

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Эта песня напомнила нам "Океан Эльзы" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами,

– прокомментировал выход сингла Святослав Вакарчук.

Как известно, текст нового хита появился еще зимой во время пребывания Святослава Вакарчука в Стэнфордском университете, а первые строки появились во время поездки по побережью Тихого океана. Финальный текст композиции был написан уже в Украине.

Океан Эльзы – "В небо гонит" 2018: смотреть видео онлайн

Напомним, что 24 августа 2018 года состоится большой концерт группы "Океан Эльзы" после годичного творческого перерыва. Событие состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве под названием "День Независимости с Океаном Эльзы".