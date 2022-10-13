России безразличны Донецкая и Луганская области, – Подоляк назвал, что хочет забрать страна-агрессор
Военно-политическое руководство России не обращает внимание на захваченные украинские территории и их жителей. Москве более важна практическая выгода от оккупации таких земель.
Все свидетельствует о том, что России безразлично, будет ли она владеть Донбассом. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Советник руководителя ОП отметил, что для Кремля не так важны захваченные украинские территории, как расположенные на них "активы".
Я скажу парадоксальную вещь: на мой взгляд, все происходящее в войне показывает, что России безразличны Донецкая и Луганская области – они ей не нужны. Они готовы их отдать, потому что хотят забрать только маленький клочок Запорожской области, где находится город Энергодар. Все для того, чтобы украсть у нас Запорожскую АЭС,
– объяснил Подоляк.
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По его словам, это единственное желание Москвы, которое на сегодняшний день осталось в войне.
"Защитить, например, Донецкую область они могут только в определенное время, пока там воюют зеки, которых набрали в колониях. И они "воюют" только на Бахмутском направлении, где уже есть "заградительные отряды". Это "русская классика": сегодня мы видим 1942 или 1943 год уже. И даже оружие туда 40-х годов подтягивают", – резюмировал чиновник.
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