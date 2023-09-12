Готовятся бежать: в Крыму оккупанты снимают с военкоматов российские гербы

В оккупированном Крыму россияне начали убирать свою символику. Партизаны нашли тому два объяснения.

На фоне ряда успешных операций украинской разведки во временно оккупированном Крыму среди россиян растут панические настроения. Они хаотично начали снимать российскую государственную символику с местных построек.

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Боятся реакции на мобилизацию

Так, партизаны рассказывают, что в Евпатории оккупанты убирают свои гербы из военкоматов. Враг мог прибегнуть к этим мерам по двум причинам.

Первое – боится реакции местного населения на объявление мобилизации. Напомним, что в ГУР неоднократно отмечали о планах Путина объявить мобилизацию и призвать в армию почти более миллиона человек. Впрочем, вряд ли глава Кремля решится до президентских выборов в 2024 году объявить именно открытую мобилизацию. В то же время в Генштабе ВСУ прогнозируют в ближайшее время массовую принудительную мобилизацию населения в России и на временно оккупированных ею территориях Украины.

Вот на фоне вероятной мобилизации оккупанты и прячут росийсские гербы, опасаясь, что местные выместят на них свою злость.

Россияне спасают свою символику от расправы местных / Фото Атеш

Готовят план "Б"

Второе – подготовка к "жесту доброй воли". Уборка российских "куриц" в оккупированных городах может быть вполне следствием осознания россиянами, что их господству на полуострове постепенно приходит конец.

11 сентября в результате спецоперации ГУР Украина вернула "вышки Бойко", которые незаконно присвоила Россия в 2015 году. Раньше украинским разведчикам удалось высадиться недалеко от населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму, вступить в бой с россиянами и нанести им потери. Этим летом полуостров краснел от "хлопков". И, конечно, у врага закрадывается мысль, что вот-вот придется "кивать пятками".

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