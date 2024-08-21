Оккупанты активно бомбят из авиации собственные села на Курщине, – Генштаб

Генштаб ВСУ рассказал, что российские оккупанты активно применяют авиацию по Курской области. То есть они обстреливают свои же населенные пункты региона.

Украинские военные по состоянию на 20 августа контролировали уже 92 населенных пункта и более 1250 квадратных километров.

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Что делают оккупанты на Курщине

Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. В настоящее время (по состоянию на 16:00 21 августа – 24 Канал) известно о 17 авиационных ударах, с применением 27 управляемых авиационных бомб, по населенным пунктам России,

– рассказали в Генштабе.

Также они отметили, что оккупанты с помощью артиллерии атаковали украинские приграничные населенные пункты. В частности, враги ударили по селу Порозок и Пожня Сумской области.

Кстати, первый эвакуированный из Суджи Курской области в Сумы попросил об эвакуации из-за постоянных обстрелов населенного пункта и ранения.

Уже 21 августа глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность местных на Курщине. В частности, военные передают МВД свой запрос, а они передают военным через полицию и ДСНС все необходимое для этих людей.