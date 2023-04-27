Осколки в сердце – не проблема: оккупанты на Донбассе выписывают из больниц раненых бойцов
Россия, невзирая на большой мобилизационный ресурс, все равно тяжело справляется с боевыми потерями на фронте. Поэтому оккупанты выписывают из больниц бойцов, которые имеют серьезные ранения.
Источники 24 Канала сообщают, что на оккупированных территориях Донбасса очень участились случаи выписки раненых мобилизованных еще задолго до выздоровления. О реабилитации раненых вообще не говорится.
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Врачебные комиссии получили приказ признавать раненых пригодными
Оккупационные власти приказали врачебным комиссиям максимально признавать всех мужчин пригодными или ограниченно пригодными.
Например, врачи сочли ограниченно пригодным бойца с пробитой осколками печенью и осколком в сердце. Солдата даже никто не взялся оперировать.
О миллионных компенсациях, которые обещали оккупанты за ранения, вообще никто даже не мечтает. Максимум, что могут получить бойцы оккупационной армии – это статус участника боевых действий или группу инвалидности с пенсией в пару тысяч рублей.
И даже за такие документы приходится давать взятки.
Сколько военных уже потеряла Россия
- В Генштабе ВСУ утром 27 апреля сообщили, что Россия уже потеряла в войне против Украины 188 920 военных. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 510 захватчиков.
- На фоне потерь Россия ведет скрытую мобилизацию. Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия в среднем ежемесячно мобилизует 20 тысяч человек.
- Российские военные продолжают подготовку на территорию Беларуси. Кремль использует Беларусь как полигон.
- В разведке Британии сообщили, что в Кремле пытаются как можно дольше избегать новой волны открытой мобилизации из-за возможной напряженности в обществе. Поэтому минобороны России пытается вербовать добровольцев.