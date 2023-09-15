Что-то пошло не так, бомбу уронили: зачем россияне ударили по оккупированной Новой Каховке

Утром 15 сентября россияне обстреляли микрорайон "Сокол" в Новой Каховке. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу. Информация о пострадавших уточняется, поскольку это временно оккупированная территория.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Произошли мощные разрушения.

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Детали обстрела

То, что это была управляемая авиабомба, сообщают местные жители. Они слышали, как подходил самолет, разворачивался и после этого произошел мощный взрыв. Авиабомба упала в густонаселенном микрорайоне Новой Каховки.

Оккупанты пытались в очередной раз выпускать управляемые авиабомбы по Правобережью, как они это всегда делают. Как раз с той позиции, где они выпускают бомбы по Веселому, Казачьему и тем населенным пунктам, которые расположены по побережью Днепра и заходил самолет. Но что-то пошло не так и управляемая авиабомба упала в микрорайон "Сокол" Новой Каховки,

– рассказал депутат.

Россияне в традициях своей пропаганды уже успели обвинить в этом Украину. Но факты говорят о другом. Враг не прекращает бить по Правобережью. И после проведения псевдовыборов количество обстрелов значительно выросло.

"Вчера (14 сентября – 24 Канал) погиб 6-летний ребенок просто находясь у себя дома. 13-летний мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами", – отметил Сергей Хлань.

В этой связи в Херсонской ОВА принято решение об эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые расположены непосредственно на побережье Днепра. Таковых в общей сложности 31.

"Такое решение ранее принималось в отношении поселка Кизомыс, который страдал от управляемых авиабомб в течение определенного времени. Мы увидели, что это было правильно так как оккупанты наносят удары по другим населенным пунктам всеми видами оружия", – добавил депутат Херсонского областного совета.

Главная задача в этом – обеспечение семей жильем и материальной помощью. Люди пережили оккупацию и многочисленные обстрелы врага.

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