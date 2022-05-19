Оккупанты не смогли мобилизовать мужчин в захваченном Изюме, – Синегубов

Оккупанты пытались мобилизовать украинских мужчин в захваченном Изюме. Однако у них не получилось заставить людей, вероятно, никто не вызвался стать в ряды российской армии.

Об этом сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По теме Позорная самодеятельность, – в МВД призвали военкоматы не раздавать массово повестки

По его словам, у ОВА нет информации о том, что кто-то вызвался стать в ряды ВС России.

У нас есть информация, что они пытались это (мобилизовать мужчин – 24 канала) сделать, но фактически это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию России, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: либо – либо,

– заявил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупантами.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Изюме проводили мероприятия по принудительной мобилизации украинских граждан в российские подразделения из-за нехватки человеческих ресурсов.

Мобилизация на оккупированных территориях Украины и России

Враг принудительно мобилизует украинцев для использования в войне против Украины. Так, на территории ОРДЛО мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. На днях сообщили, что там командование противника планирует привлекать на войну студентов.

Россия продолжает бросать на войну с Украиной мобилизованные бойцы из оккупированных частей Донетчины и Луганщины. К примеру, 10 мая Генштаб ВСУ сообщил, что россияне перебросили на территорию Украины около 500 таких мужчин.

Кроме того, российские захватчики готовятся к оглашению принудительной мобилизации украинцев из южных городов в оккупационную армию. В частности, речь шла о Херсоне, Бердянске, Мелитополе и других городах.

Ранее западная пресса сообщала, что Путин объявит общую мобилизацию на параде 9 мая. Также это предполагал и глава Минобороны Великобритании. Однако глава Кремля этого так и не сделал. Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что, похоже, в Кремле сейчас продумывают сценарии.

В то же время, специалисты сообщили, что не наблюдают никаких признаков "новой крупной российской мобилизации". Об этом заявили в Американском Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

Видео к теме – Россия хочет вводить рубли на всех оккупированных территориях