В порту Бердянска подняли потопленный ВСУ российский десантный корабль "Саратов"

Российские военные решили со дна морского поднять свой десантный корабль "Саратов". Тот самый, который ВСУ в конце мая сбили в водах Бердянска.

Фотографию, подтверждающую этот факт, опубликовали в телеграм-канале "Запорожье. Инфо". На фото видно уничтоженное вражеское судно, которое в свое время пополнило статистику потерь оккупантов.

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"Саратов" подняли огромным краном

Чтобы вражеский корабль поднять со дна моря, использовали огромный кран. С его помощью удалось показать во всей красе работу ВСУ. Ведь "Саратов" получил серьезные повреждения, а также сильно подгорел.



Так выглядит "Саратов", поднятый с морского дна / Фото из телеграма"Запорожье. Инфо"

Десантный корабль отправили на дно в марте

Отметим, что ВСУ удалось уничтожить десантный корабль 24 марта. По предварительной информации, наши военные потопили "Орск", но вскоре в Генштабе подчеркнули, что это был "Саратов". На тот момент это было четвертое вражеское судно, которое встретилось с дном.

Интересно, что командиром Саратова был Владимир Храмченко. В МВД отметили, что он когда-то руководил украинским судном "Кировоград". Впрочем, в 2014 году перешел на сторону оккупантов, изменив присяге.

Вскоре в разведке Великобритании поделились новыми данными. Анализ точного ракетного удара по "Саратову", по словам сотрудников, нанес ощутимый удар по уверенности флота России.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отметил, что судно могло перевозить до 400 десантников. Если говорить о его характеристиках, то водоизмещение "Саратова" составляло 4 650 тонн. Его длина – 113,1 метра, а ширина – 15,6 метра. Десантный корабль мог двигаться со скоростью 16,5 узла, а также преодолевать до 10 тысяч морских миль.

Кроме того, "Саратов" был неплохо вооружен. Речь идет о:

57-миллиметровой артустановке ЗиФ-31Б;

реактивной системе залпового огня А-215 "Град-М";

ПЗРК;

пулеметах.

Напомним, что 2 июня в порту Бердянска раздался мощный взрыв. Очевидцы заметили, что создается такое впечатление, что оккупанты специально ударили по тому же месту, где ВСУ удалось потопить "Саратов".

Отметим, что более недели назад в Бердянске прогремели за сутки 18 взрывов. Случилось это 20 июня. По словам корреспондента 24 канала в Запорожье, их устроили сами оккупанты. Они таким образом пытаются хоть что-нибудь сделать с боеприпасами, которые были на борту "Саратова".

Мы говорили, что "Саратов" пополнил статистику потерь врага. Так вот, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины "вторая армия мира" осталась без 15 лодок.

Что же касается других вражеских потерь, то на балансе оккупантов теперь на 1 582 танка, 3 737 боевых бронированных машин, 800 артиллерийских систем, 246 РСЗО, 105 единиц ПВО меньше.

Также в металлолом за более чем четыре месяца превратили 217 самолетов, 186 вертолетов, 653 БПЛА оперативно-тактического уровня, 144 крылатых ракеты, 2 614 автомобилей и автоцистерн, а также 61 единицу спецтехники.

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