Оккупанты ударили баллистикой по центру Чернигова: количество погибших возросло

Российские войска обстреляли Чернигов 19 августа. В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские жители.

Взрыв прогремел в 11:30. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил атаку. Предварительно, враг применил баллистику.

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"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", – говорится в сообщении.

Суспильное сообщает, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

В эфире национального телемарафона корреспондентка с места событий сообщила, что прилет был в место, где проходила выставка производителей дронов.

Что известно о количестве жертв и раненых

По состоянию на 13:00, по данным МВД, в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове пострадали 42 человека. Погибли 5 человек.

Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 13:40 количество погибших выросло до 6 – в больнице скончалась 6-летняя девочка.

"Умершая девочка – это шестая жертва шести лет. Патрульная пытались оказывать первую помощь, наложили турникет, очень большая потеря крови была. К сожалению, врачи не смогли ее спасти", – сообщил Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, мама девочки тоже в тяжелом состоянии. Есть другие пострадавшие в тяжелом состоянии, нуждающихся в хирургическом вмешательстве.

В результате удара есть жертвы / Фото МВД

На месте работают экстренные службы

Информацию о раненых подтвердил также и.о. Черниговского городского главы, секретарь городского совета Александр Ломако.

Враг ударил по центру Чернигова. На месте работают все экстренные службы. Есть информация о раненых. Данные уточняются. Пока продолжается тревога, находитесь в укрытиях,

– отметил Ломако.

Отметим, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги. Предварительно в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности, в частности, для Черниговской, а также Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской областей.

Враг и ночью терроризировал украинцев

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К слову, ночью враг тоже атаковал Украину, но с применением ударных дронов. Россияне запустили "Шахеды" из Курска. Силы и средства противовоздушной обороны работали в Северных и Центральных, а также и Западных областях страны: уничтожено 15 из 17 дронов.

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В результате атаки на Хмельнитчине взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Известно, что есть пострадавшие.

Также обломки вражеских дронов упали в Житомирской области. Враг атаковал объект инфраструктуры, из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который локализовали спасатели.