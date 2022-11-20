Россия впервые открыла огонь по правому берегу: Арестович прокомментировал ситуацию на фронте

Украинские военные продолжают сопротивляться оккупантам в Херсонской области и других направлениях. Ситуация на южном фронте без особых перемен.

Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. По его словам, впервые со дня отступления русская артиллерия открыла огонь по Правому берегу Днепра. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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ВСУ отвечает

Советник главы ОПУ отметил, что для россиян это привычно – другого от них никто не ожидал.

ВСУ отвечает, но в отличие от россиян действуем планово по заранее разведанным целям и имеем успехи. Некоторые – очень яркие, на пол неба,

– сообщил Арестович.

По его словам, ВСУ снова били по аэродрому в Чаплинке, и там была яркая детонация. Попали по боекомплектам и по другим целям – штабам, скоплению войск, складам.

Атака россиян захлебнулась

Арестович продолжает, что в Запорожье в районе Гуляйполя атака россиян захлебнулась.

"Подскочили наши резервы – именно артиллерия – и начала работать по тем, кто пытался наступать. Им там сейчас очень больно, и вперед они не продвигаются вторые сутки", – рассказал спикер.

Арестович говорит, что на линии от Угледара до Кременной происходит несколько атак в сутки. Особенно жарко на участках возле Бахмута и Соледара. Это тактические действия, не несущие серьезной угрозы и принципиального потенциала для изменения характера войны – хотя бы на уровне регионально-оперативном.

Российская армия потрескалась

Советник изобразил вокруг фронтовую обстановку: новые российские войска перебрасываются на Луганское (Кременная – Сватово) и Донецкое направления. Пока их мало – на Луганское направление примерно батальон.

Но в Луганск сейчас заехало большое количество военных – это мобилизованные и восстановленные. И немного – на Донецкое направление – батальоны, даже не бригады,

– отметил собеседник.

По его словам, есть место, где оккупанты развернули тыловой командный пункт 106 десантной дивизии – на Луганском направлении. Но самих подразделений пока не видно.

"Там штаб и пара батальонов, в лучшем случае. Сейчас и это приличная по размеру военная сила. Настолько потрепалась российская армия в этой войне, что 2 батальона считаются большой прибылью", — отметил Алексей Арестович.

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