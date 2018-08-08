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Окончания карьеры Джонни Деппа: фильм с актером сняли с проката

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Джонни Депп
Джонни Депп / GettyImages

Кинокомпания Global Road Entertainment отменила премьеру драмы "Город лжи", главную роль в которой сыграл знаменитый актер Джонни Депп.

Решение принято за месяц до выхода фильма на экраны. Премьера фильма должна была состояться 7 сентября. Новая дата пока не объявлена. Об этом сообщает русская редакция BBC.

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"Город лжи" – это фильм про детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэпперов Тупака Шакура и Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B. I. G,
– говорится в источнике.

Отмечается, что снятие фильма с проката может быть связанным с иском к Деппу, который подал один из участников съемочной группы Грегг Брукс. Мужчина заявил, что Депп побил его на съемочной площадке.

В последнее время актер Джонни Депп часто попадал в скандальные истории, из-за чего кинокритики предполагают быстрый спад карьеры Джонни Деппа.

Напомним, что голливудский актер Джонни Депп признался, что сейчас находится в затруднительном финансовом положении. Он потратил практически все деньги, которые заработал за годы своей успешной кинокарьеры. Также стало известно, что Джонни Депп может предстать перед судом из-за плохого отношения к своим охранникам и неуплату зарплаты.

Теги: LifeStyle Кино Скандал Голливуд Джонни Депп
Источник: 24 Канал
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