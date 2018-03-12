Олег Табаков: биография и личная жизнь советского актера

Российский и советский актер Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет 12 марта. Он несколько месяцев находился в больнице: в конце декабря Табакова ввели в искусственную кому. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Биография Олега Табакова

Олег Табаков – советский и российский актер, режиссер и актер озвучивания. Он родился 18 августа 1935 года в семье врачей.

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После окончания саратовской школы Табаков решил отправиться в Москву, чтобы поступить в театральное училище.

Его приняли в Школу-студию МХАТ и в Российский институт театрального искусства. Он отдал предпочтение первой.

Еще когда Олег был студентом, он начал сниматься в кино. Сначала это были роли в массовке, но в 1956 году ему досталась главная роль в фильме "Тугой узел".

За свою карьеру Табаков снялся во многих известных фильмах: "Война и мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "12 стульев", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Человек с бульвара Капуцинов".

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Олег Табаков в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера"

Семья

Впервые актер женился на актрисе Людмиле Крыловой. Брак длился аж 35 лет, у них родились сын и дочь.

Его вторая жена (с 17 марта 1995) – актриса Марина Зудина. У них тоже родились сын и дочь.

Олег Табаков с женой и детьми

Позиция относительно Украины

Табаков активно поддерживал агрессивную политику России в отношении Украины. В частности, в 2014 году подписал письмо в поддержку политики российского президента Владимира Путина относительно военной интервенции в Украину.

Кроме того, он заявлял, что Крым не имеет никакого отношения к Украине.

Но все случилось справедливо. Если б наши украинские братья были бы умнее, они не дискутировали бы на эту тему. Наоборот, надо было сказать: "Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились". Ведь никакого отношения Крым к Украине зависимой и независимой не имеет.

А в июле 2015 года на российском телевидении Табаков назвал украинцев, "темными и неграмотными", "убогими" и отстающими от россиян.