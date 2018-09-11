Олег Верняев триумфально вернулся после операций: видео

Звездный украинский гимнаст Олег Верняев выступил на соревнованиях впервые после операций на плече и ноге.

Украинец принял участие в пятом туре сезона Бундеслиги и, соответственно, стартовом для осенней части. "Саар" Верняева встречалась с последней командой чемпионата "Хайльбронна". В итоге, команда украинцев одержала уверенную победу – 73:16, пишет Xsport.

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Видео триумфального выступления Олега Верняева

Отметим, также в Бундеслиге выступает серебряный призер чемпионата Европы-2018 Игорь Радивилов. Украинец стал самым результативным в составе "Котбуса", но не смог помочь коллективу победить "Обер Лан" – 26:49.

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