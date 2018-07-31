Олегу Виннику – 45: интересные факты из жизни секс-символа украинской эстрады

Звезде украинской сцены Олегу Виннику исполняется 45 лет 31 июля. Артист прошел немалый творческий путь, чтобы получить бешеную популярность среди слушательниц. Предлагаем несколько интересных фактов из жизни Винника, которые вы могли не знать.

Предки Олега были виноградарями и виноделами, оттуда и пошла фамилия артиста – Винник.



"Винники ушли от первых виноградарей и виноделов. Во Львовской области есть город Винники, он был основан еще в XIII веке и поставлял к княжескому столу вино и виноград", – поделился певец с изданием "Телегид".

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Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 8 Чер 2018 р. о 5:14 PDT

Когда-то Винник пел под псевдонимом OLEGG.



Своей важнейшей ролью он называет Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные" по роману Виктора Гюго.

Олег Винник исполнял роли в мюзиклах



Певец женат, но тщательно скрывает личную жизнь, чтобы не испортить образ настоящего сердцееда. Его жена – бэк-вокалистка Таюне (настоящее имя Таисия Сватко).

Таисия Сватко



Его хобби – рыбалка. Певец даже мечтает о собственном озере с карпами.

Я мечтаю построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива у него... Чтобы там можно было сидеть с удочкой... И чтобы это было в Украине! Может это банально, но это моя мечта,

– поделился Винник в интервью с журналом "Отдохни".

Украинский певец озвучил героя в анимационной комедии "Очарованный принц".

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Чер 2018 р. о 2:55 PDT

Смотрите клип Олега Винника "Волчица":