Участвовал ли "Оленегорский горняк" в боевых действиях в Украине: в ОК "Юг" ответили

Недавно российский "Оленегорский горняк" получил повреждения в результате атаки морскими дронами. В ОК "Юг" рассказали, как оккупанты использовали этот корабль во время своего полномасштабного вторжения в Украину.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала в эфире телемарафона атаку на российский корабль "Оленегорский горняк". Журналисты у нее поинтересовались, принимало ли это судно участие в боевых действиях на территории нашего государства, передает 24 Канал.

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Как Россия применила этот корабль

Гуменюк заявила, что у нее нет достоверной информации о возможном прямом участии "Оленегорского горняка" именно в боевых действиях. По ее словам, если на эти данные спрос будет, то их проанализируют и обнародуют.

Представитель ОК "Юг" сообщила, что россияне использовали судно "Оленегорский горняк" как дубликат паромной переправы. По ее словам, корабль также занимался перевозками российских военных грузов в Керченском проливе.

Как пояснила Гуменюк, после ослабления пропускных мощностей Крымского моста россияне стали использовать большие десантные корабли в качестве паромов. Они перевозили грузы вдоль паромной переправы. Наши защитники наблюдали за этим в течение длительного времени.

Что известно об атаке на корабль "Оленегорский горняк"