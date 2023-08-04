Надводные дроны расставили точки над "i": Украина возвращает контроль над Черным морем

В ночь на 4 августа бухту в Новороссийске атаковали дроны. Был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Украина – морское государство, которое возвращает контроль над Черным морем.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. По его словам, атака надводными дронами показала российскому флоту, что его наглости есть предел.

Смотрите также "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС

"Надводные дроны выбивают Россию из себя. Мировые СМИ писали, что действительно это классная разработка украинцев. Недорогая, но дает неплохих пинков российскому флоту, который почему-то подумал, что он главный в Черном море и вел себя очень нагло. Этой наглости есть предел. Украинские надводные дроны ставят точки над "i", – заметил политолог.

Украина – морское государство

Николай Давыдюк отметил, что некоторые государства, в том числе Израиль, Греция и Турция, заходят в украинские порты, берут наше зерно и продают его. Это помогает развитию украинской экономики.

Контроль моря, российского флота, в частности через дроны, новое оружие, которое нужно просить и покупать. Это даст Украине и дальше быть морским государством, потому что наша экономика завязана на море. Мы – морское государство. Надо не дать Путину это украсть,

– подчеркнул он.

По мнению политолога, нужно просить у Запада помощи в укреплении украинского флота. Контроль Крыма и Черного моря – это польза, которую Украина может принести НАТО.

"Зерновой коридор – суперспособность попросить у Запада и НАТО правильную морскую технику, чтобы можно было быть "королями" Черного моря. Сейчас под предлогом зернового коридора политический случай об этом попросить", – добавил Давыдюк.

Источники 24 Канала в СБУ рассказали, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска , в результате которой поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Дроны попали в "Оленегорский горняк": смотрите видео

Атака на "Оленегорский горняк": главное